Greater Catholic League South Division announces 2026 football all-star teams

CINCINNATI — The Greater Catholic League South Division announced its 2026 football all-star teams Thursday morning.
The teams feature several star players including Elder senior quarterback Kaden Estep (player of the year), Elder senior wide receiver Andrew Lyman (offensive player of the year) along with Moeller junior defensive lineman Julian Dwyer and St. Xavier junior linebacker Griffin Lyons (co-defensive players of the year).
Moeller coach Bert Bathiany, who led the Crusaders to the outright GCL South championship, won the GCL South Coach of the Year Award.
First- and second-team members of the team, along with winners of the categorical awards, were voted on by the league coaches at a special meeting in October.
FIRST TEAM OFFENSE
NAME, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Grayson Bedacht, La Salle, PK, Junior, 5-10, 160
Alex Bolar, Moeller, OL, Senior, 6-4, 310
Nick Cassaro, Elder, OL, Junior, 6-1, 300
Andrew Cramerding, St. Xavier, OL, Junior, 6-5, 290
Jayden Davis, Moeller, TE, Sophomore, 6-3, 215
Kaden Estep, Elder, QB, Junior, 6-0, 175
Juice Glover-Brown, Moeller, RB, Sophomore, 5-11, 205
Aiden Graham, St. Xavier, RB, Junior, 5-10, 190
Tuck Kleinfelder, St. Xavier, OL, Sophomore, 6- , 260
Andrew Lyman, Elder, WR, Senior, 6-3, 195
Hunter McLaughlin, Moeller, QB, Sophomore, 6-3, 200
Jack McLaughlin, La Salle, ATH, Senior, 5-9, 160
Rahmiir Murphy, La Salle, OL, Senior, 6-3, 350
Aidan Newdigate, St. Xavier, ATH, Senior, 6-3, 225
Patrick O’Brien, Moeller, OL, Senior, 6-6, 305
Tyler Roby, La Salle, ATH, Senior, 6-3, 170
Logan Von Holle, St. Xavier, WR, Senior, 6-2, 205
Chase Walpole, Elder, WR, Senior, 6-1, 190
Reggie Watson, Moeller, WR, Senior, 5-6, 150
FIRST TEAM DEFENSE
NAME, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Caleb Curry, Elder, DB, Junior, 6-0, 160
Max Doogan, Elder, DL, Senior, 6-0, 225
Julian Dwyer, Moeller, DL, Junior, 6-5, 265
Pete Fortkamp, Elder, LB, Junior, 6-3, 215
Charlie Googins, St. Xavier, Sophomore, 6-2, 200
Kaden Lawson, Moeller, DL, Junior, 6-0, 215
Griffin Lyons, St. Xavier, LB, Junior, 6-1, 225
Marino Middleton, Moeller, DB, Senior, 6-0, 180
Chad Perkins, St. Xavier, DB, Senior, 6-1, 195
John Smith, La Salle, DL, Junior, 6-1, 200
Andrew Stofko, Moeller, LB, Senior, 5-11, 200
Graham Uran, St. Xavier, DB, Junior, 6-1, 190
Tucker Wall, St. Xavier, P, Junior, 6-5, 190
SECOND TEAM OFFENSE
PLAYER, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Phil Bailey, Moeller, RB, Senior, 5-7, 160
Jake Bier, Elder, WR, Junior, 6-0, 185
David Boehm, Moeller, WR, Senior, 6-3, 170
Cory Bohan, Elder, OL, Senior, 6-0, 270
Ethan Cole, St. Xavier, TE, Senior, 6-5, 220
Garrett Fraley, La Salle, QB, Junior, 6-3, 205
Kal-El Johnson, Moeller, OL, Senior, 6-7, 325
Carter Lessing, St. Xavier, OL, Senior, 6-3, 280
Joshua McCarthy, Moeller, OL, Senior, 6-1, 260
Nicholas Muennich, Moeller, OL, Junior, 6-3, 250
Drew Wauligmann, Elder, WR, Senior, 5-10, 160
SECOND TEAM DEFENSE
PLAYER, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Makaio Butler, Moeller, DB, Sophomore, 6-1, 175
Andrew Griga, Moeller, LB, Senior, 6-1, 205
Brody Haag, Moeller, LB, Junior, 5-11, 200
Nikari Isaacs, La Salle, DB, Junior, 5-10, 170
Major Kittles, Elder, DL, Junior, 6-3, 235
Carter Matthews, Moeller, DL, Senior, 6-0, 260
Haden Neff, La Salle, LB, Sophomore, 6-0, 212
Caden Orr, Moeller, DL, Junior, 5-11, 305
Javion Presswood, La Salle, LB, Senior, 6-2, 271
Jake Schuckman, Moeller, DB, Senior, 5-11, 188
Brayden Tepe, Elder, LB, Junior, 5-2, 210
SPECIAL AWARDS
PLAYER OF THE YEAR
Kaden Estep, Elder
OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Andrew Lyman, Elder
CO-DEFENSIVE PLAYERS OF THE YEAR
Julian Dwyer, Moeller
Griffin Lyons, St. Xavier
COACH OF THE YEAR
Bert Bathiany, Moeller
POSITION AWARDS
BACK OF THE YEAR
Juice Glover-Brown, Moeller
RECEIVER OF THE YEAR
Logan Von Holle, St. Xavier
TIGHT END OF THE YEAR
Jayden Davis, Moeller
OFFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR
Patrick O’Brien, Moeller
DEFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR
Kaden Lawson, Moeller
LINEBACKER OF THE YEAR
Pete Fortkamp, Elder
DEFENSIVE BACK OF THE YEAR
Graham Uran, St. Xavier
CO-ALL-PURPOSE PLAYERS OF THE YEAR
Jack McLaughlin, La Salle
Aidan Newdigate, St. Xavier
KICKER OF THE YEAR
Grayson Bedacht, La Salle
PUNTER OF THE YEAR
Tucker Wall, St. Xavier