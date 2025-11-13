Ohio Prep Sports Media Association names district all-star football teams

CINCINNATI — The Ohio Prep Sports Media Association announced Thursday afternoon the Southwest District all-star football teams.

The teams are selected by a media panel from the district including members from Greater Cincinnati and Dayton.

The Ohio Mr. Football finalists are scheduled to be announced on Nov. 26. The Ohio Prep Sports Media Association membership voting ends at noon Dec. 1. The winner is scheduled to be announced at 4 p.m. Dec. 4.

The All-Ohio teams are scheduled to be Dec. 8-11.

Here is a look at the 2025 Ohio Prep Sports Media Association Division I All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

2025 OPSMA Division I All-Southwest District Teams

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: Kaden Estep, Cincinnati Elder, 6-0, 170, jr., QB; Luke Faler, Lebanon, 6-1, 185, sr., QB; Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East, 5-8, 185, sr., RB; Max Miller, Springboro, 6-3, 190, jr., QB; Matt Ponatoski, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-1, 200, sr., QB; Christopher Wallace, Springfield, 6-0, 175, jr., QB.

Receivers: Jamier Averette-Brown, Huber Heights Wayne, 6-0, 180, jr.; Noah Bilinski, Springboro, 6-1, 175 jr.; PJ MacFarlane, Liberty Township Lakota East, 6-5, 215, sr.; Landen Miree, Cincinnati Princeton, 6-4, 230, sr.; Jon'ir Travis, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 170, sr.; Reggie Watson, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-6, 165, jr.

Linemen: Bradan Bailey, Hamilton, 6-2, 260, sr.; Jack Harper, Springboro, 6-2, 285, sr.; Marquis Myers, Springfield, 6-2, 253, jr.; Patrick O'Brien, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, 292, jr.; Tyrell Scott, Cincinnati Elder, 6-4, 300, sr; Paxton Tengesdahl, Huber Heights Wayne, 6-2, 275, sr.

Athletes: Zion Neal, Cincinnati Princeton, 5-10, 170, sr.; Daniel Vollmer, Cincinnati St Xavier, 6-2, 220, sr.

Kicker: Kofi Adubofuor, West Chester Lakota West, 6-1, 192, sr.

First Team Defense

Linemen: Eckley Bridges, Hamilton, 6-2, 255, sr.; Christian Harris, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 300, sr.; Reilly Newman, West Chester Lakota West, 6-7, 277, jr.; Caillou Robinson, Cincinnati West Clermont, 6-1, 240, sr.; Royce Rogers, Springfield, 6-1, 270, sr.; Derrick Singletary, Middletown, 6-3, 215, sr.

Linebackers: Ja’Kobe Clapper, Cincinnati St Xavier, 6-2, 215, sr.; Jahmiere Daniels-Portis, Springfield, 6-1, 190, jr.; Aden Reeder, Cincinnati St Xavier, 6-3, 215, sr.; Cam Thomas, West Chester Lakota West, 6-1, 202, sr.; Derek Uran, Cincinnati Elder, 6-2, 200, sr.; Evan Weinberg, Springboro, 6-3, 225, sr.

Secondary: Chris Bradley, West Chester Lakota West, 5-9, 156, jr.; Nate Dawson, Cincinnati Winton Woods, 6-2-185, sr.; Rihyael Kelley, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 180, sr.; Brayden Reilly, Cincinnati St Xavier, 6-3, 210, sr.; Jordan Vann, Middletown, 6-1, 205, sr.; Andrew Wells, Cincinnati Princeton, 5-11, 195, sr.

Punter: Henry Greenberg, Springboro, 5-11, 175, sr.

Offensive player of the year: Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East

Defensive player of the year: Derek Uran, Cincinnati Elder

Coach of the year: Doug Ramsey, Cincinnati Elder

Second Team Offense

Backfield: Andre Bailey, Hamilton, 5-10, 190, sr., RB; Bryshawn "JuJu" Brown, Cincinnati Winton Woods, 6-6, 200, sr., QB; Logan Doty, Kettering Fairmont, 5-10, 200, jr., RB; Kye Graham, Huber Heights Wayne, 6-2, 195, so., QB; Parker Johnson, Centerville, 5-9, 210, sr., RB; Aiden Kirkpatrick, Troy, 6-0, 192, sr., QB; Deontre Long, Springfield, 5-11, 185, sr., RB; Kenyon Norman, West Chester Lakota West, 6-1, 191, jr., RB.

Receivers: Cordell Ball, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 177, so.; Lucas Basta, Morrow Little Miami, 5-11, 175, sr.; Nick Lautar, Lebanon, 6-5, 235, sr.; Sherrod Lay Jr., Springfield, 5-10, 170, sr.; Cooper McCutchan, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, 240, sr.; Semarion Sroufe, Huber Heights Wayne, 5-11, 160, sr.

Linemen: Lenin Aguilar, Mason, 6-7, 285, sr.; Jeremy Bader, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 276, sr.; Griffin Chromick, Kettering Fairmont, 6-2, 220, sr.; Danny Fortson Jr., Cincinnati Princeton, 6-4, 275, sr.; Chris Mimms, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 285, sr.; Jace Montgomery, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-3, 250, so.

Athletes: Aaron McFarland, Cincinnati Oak Hills, 6-1, 185, sr.; Aidan Gorman, Troy, 5-11, 160, sr.

Kicker: Jack Mallabar, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-11, 215, jr.

Second Team Defense

Linemen: Preston Allen, Springfield, 6-2, 275, sr.; Julian Harris, Cincinnati Oak Hills, sr., 6-1, 255, sr.; Mason Holbrook, Hamilton, 6-4, 275, sr.; Terrence Jones, Cincinnati Princeton, 6-2, 220, jr.; Carter Napier, Springboro, 6-3, 255, jr.; Brady Seeley, Centerville, 6-2, 250, sr.

Linebackers: Alex Brown, Mason, 6-2, 215, sr.; CJ Bryant, Middletown, 5-9, 210, sr.; Conner Cuozzo, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-1, 215, sr.; Alex Dugan, Cincinnati Elder, 6-4, 200, sr.; Max Rhodes, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 220, sr.; Axsel Rogers, Fairfield, 6-2, 185, jr.

Secondary: Virgil Coleman, Middletown, 5-9, 165, sr.; Marino Middleton, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-1, 188, jr.; Tre Montgomery, Springfield, 6-0, 183, sr.; Gabe Ross, Fairfield, 6-1, 185, sr.; David Svoboda, Beavercreek, 6-0, 171, sr.; Jamison Webster, Beavercreek, 6-0, 180, jr.

Punter: Orion Bentley, Mason, 6-2, 187, so.

Honorable Mention: DeAngelo Birch, Mason; Shane Cole, Centerville; Roman Garr, Cincinnati Colerain; Will Rivers. Cincinnati Walnut Hills; Jackson Smith, West Chester Lakota West; Tommy Becker, Cincinnati Elder; Corrious Booker, Fairfield; Kellen Reeves, Beavercreek; Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne; Kameron Thornton, Kettering Fairmont; Andrew Trapp, Morrow Little Miami; Landon Young, Cincinnati West Clermont; Chris Bouyer, Liberty Township Lakota East; Jordan Bryant, Hamilton; Ace Cooper, Middletown; Tyson Davis, West Chester Lakota West; Desean Flagg Jr., Cincinnati Colerain; Carter Jones, Liberty Township Lakota East; Elijah Jones, Hamilton; Zymir Reed, Middletown; Josh Thornton, Cincinnati Walnut Hills; Conner Berner, Centerville; Gabriel Clyne, Huber Heights Wayne; Cameron Crigler, Fairfield; Robby Flack, Hamilton; Jonas Long, Cincinnati Princeton; Carl Lyttle, Cincinnati West Clermont; Ben McIlvain, Kettering Fairmont; Matt Barth, Troy; Kole Krejny, Kettering Fairmont; Joey Kristbaum, Centerville; Jayden Heinrich, Huber Heights, Wayne; Jon Civils, Cincinnati Princeton; Jon Hendrix, Mason; Javion Lewis, Huber Heights Wayne; Jayvion McKinney-Cooper, Cincinnati Winton Woods; Joseph Traore, Fairfield; Hunter Davis, Lebanon; Jake Dixon, Milford; Jon Jackson, Cincinnati Walnut Hills; Pete Fortkamp, Cincinnati Elder; Kobe Lewis, Fairfield; Tanner Meadows, Morrow Little Miami; Lucas Mullinger, Centerville; Landon Mullins, Beavecreek; Dawson Reip, Liberty Township Lakota East; Skyler Slifer, Kettering Fairmont; Nate Canady, Cincinnati Princeton; Laaren Cornwall, Middletown; Sean Heisle, Huber Heights Wayne; Josiah Leonard, Fairfield; Brayden Redd, Huber Heights Wayne.

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Jordan Davis, Cincinnati Anderson, 5-10, 195, jr., RB; Preston Flick, Harrison, 5-10, 190, sr., RB; Andre McConnell, Riverside Stebbins, 5-10, 190, sr., RB; Grant Nurre, Kings Mills Kings, 6-4, 215, sr., QB; Owen Scalf, Cincinnati Anderson, 6-2, 180, jr., QB; DeAunte White, Xenia, 5-11, 180, sr, RB.

Receivers: Shawn Fishwick, Xenia, 6-2, 185, sr.; Rayshawn Garrett, Piqua, 6-2, 166, sr.; Andrew Lyman, Kings Mills Kings, 6-3, 185, jr.; Dantrell Moses, Cincinnati Withrow, 5-10, 175, sr.; Armani Rogers, Trotwood-Madison, 5-10, 165, sr.; Tysin Weaver, Cincinnati Anderson, 6-2, 195, jr.

Linemen: Tommy Ehrsam, Xenia, 6-4, 250, sr.; Austin Haig, Monroe, 6-2, 275, sr.; Max Kief, Cincinnati La Salle, 6-5, 270, sr.; Colby Quinlan, Harrison, 6-6, 315, sr.; Patrick Saddler, Cincinnati Withrow, 6-0, 290, sr.; Owen Wells, Kings Mills Kings, 6-5, 215, so.

Athletes: Bryant Lee, Monroe, 6-0, 180, sr.; Jaylen Lilly, Cincinnati Northwest, 5-10, 192, jr.; Colin Wooldridge, Cincinnati La Salle, 6-0, 200, sr.

Kicker: Brady Stidham, Loveland, 5-11, 165, sr.

First Team Defense

Linemen: Bariyus Allen, Dayton Belmont, 6-5, 290, jr.; Grant Dallio, Harrison, 6-1, 220, sr.; Louis Freeman, Xenia, 6-2, 200, sr.; Antwoine Higgins, Cincinnati Anderson, 6-4, 235, jr.; Calvin Lorek, Loveland, 6-4 250, sr.; Jamarcus Whyce, Trotwood-Madison, 6-3, 290, sr.

Linebackers: Josh Cassio, Kings Mills Kings, 6-4, 195, sr.; Nolan Ennis, Miamisburg, 5-11, 185, sr.; Brady Kuhn, Cincinnati Anderson, 6-3, 205, sr.; Brody Nickerson Cincinnati Turpin, 6-0, 220, sr.; Solomon Rothermel, Trenton Edgewood, 6-2, 195, sr.; Riley Seibert, Vandalia Butler, 6-2, 215, sr.

Secondary: Ace Alston, Cincinnati Anderson, 6-0, 180, jr.; Darius Dennis, Trotwood-Madison, 6-1, 195, jr.; Jaycee Houston, Cincinnati Withrow, 6-2, 175, sr.; Hezikiah Kelley, Cincinnati Northwest, 6-2, 195, jr.; Ben Markarian, Harrison, 6-0, 190, jr.; Roman Smith, Trenton Edgewood, 5-11, 215, sr.

Punter: Henry Feltman, Cincinnati Turpin 6-3, 215, sr.

Offensive player of the year: DeAunte White, Xenia

Defensive player of the year: Brady Kuhn, Anderson

Coach of the year: Evan Dreyer, Anderson

Second Team Offense

Backfield: Aaron Dandrea, Dayton Belmont, 6-2, 200, jr., QB; Debo Knisley, Piqua, 5-6, 155, sr., RB; Brady Lawhon, Harrison, 6-2, 190, jr., QB; Chase Martin, Loveland, 6-1 200, sr., RB; Devin McCormick, Riverside Stebbins, 6-1, 175, jr., QB; Andre Underwood, Cincinnati Aiken, 6-0, 185, sr, QB.

Receivers: Charles Alexander, Cincinnati Withrow, 6-3, 190, jr.; Marcell Jefferson, Riverside Stebbins, 5-11, 155, jr.; Romello Mitchell, Cincinnati Aiken, 6-0, 155, sr.; Hunter Ogdan, Cincinnati La Salle, 6-4, 225, sr.; Evan Overholser, Cincinnati Turpin WR, 6-0, 170, sr,; Julius Rusk, Vandalia Butler, 6-4, 225, sr.

Linemen: Austin Arnold, Turpin, 6-3, 225, sr.; JJ Cook, Miamisburg, 6-2, 260, jr.; Tony Gardener, Piqua. 6-2, 288, sr.; Teagan Haretuku, Cincinnati Anderson, 6-2, 280, jr.; Carson Holley, Vandalia Butler, 6-3, 295, sr.; Landen Schinbeckler, Loveland, 6-4, 245, sr.

Athletes: Reginald Gardner, Dayton Belmont, 5-7, 160, jr.; Rico Smith, Fairborn, 5-7, 150, jr.; Naseer Salaam, Cincinnati La Salle, 5-9, 177, jr.

Kicker: Gryffin Bradley, Vandalia Butler, 5-9, 150, sr.

Second Team Defense

Linemen: Jaden Blackshear, Vandalia Butler, 5-10, 240, jr.; Travis Burke, Trenton Edgewood, 6-3, 230, sr., Gavin Stromberg, Monroe, 6-1, 240, sr.; Nick Vincent, Riverside Stebbins, 6-5, 285, sr.; Kale Webb, Xenia, 6-3, 275, sr.; Jameer Whyce, Trotwood-Madison, 6-5, 270, so.

Linebackers: Zaydyn Allen, Piqua, 6-1, 193, sr.; Reid Baker, Cincinnati Anderson, 6-2, 205, sr.; David Baldock, Harrison, 6-2, 190, jr.; Otis Boyette, Xenia, 6-1, 180, sr.; Almari Byrd, Fairborn, 6-2, 230, sr.; Brycen Deller, Harrison, 6-2, 210, sr.

Secondary: Keaton Bolden, Piqua, 6-0, 177, sr.: Aaron Phelan, Monroe, 5-11, 185, sr.; Mac Reed, Cincinnati Turpin, 6-3, 180, sr.; Jacob Rudowski, Kings Mills Kings, 6-2, 190, sr; Ricky Thomas, Cincinnati Withrow, 6-1, 190, sr.; Ke’Maury Tye, Cincinnati Anderson, 6-0, 175, sr.

Punter: Parker Seibel, Cincinnati Northwest, 5-11, 175, sr.

Honorable Mention Luke Mileham, Cincinnati Turpin; Chrys Ngoh, Miamisburg; Brody O'Banion, Trenton Edgewood; Gage Stephan, Xenia; Cory Rice, Vandalia Butler; Gage Stephan, Xenia; Christian Roether, Harrison; Lucas Williams, Xenia; Bram Hermans, Cincinnati Anderson; Joseph Ingram, West Carrollton; Justyn Lyles, Cincinnati Withrow; Eli Neri, Cincinnati Northwest; Cam Potts, Monroe; Kadyn Robinson, Xenia; Zeb Warrington, Harrison; Eli Appleberry, Trotwood-Madison; Chris Barnes, Cincinnati Withrow; Christion Browner, Cincinnati Withrow; Caleb Buckner, West Carrollton; Ethan Dixon, Cincinnati Northwest; Micah Kelley, Cincinnati Northwest; Quintin Perry, Trotwood-Madison, Brandon Riley, Cincinnati Turpin; Isaiah White, Fairborn; Tyrone Bush-Freeman; Mauricio Castro, Mount Healthy; Ethan Hovekamp, Cincinnati Turpin; Colton Lemons, Miamisburg; Luke Levering, Monroe; Josh Brodnick, Miamisburg; Cristian Corbett, Xenia; Karsyn Curry, Cincinnati Northwest; Brady Gillespie, Cincinnati Turpin; Jayden Harrison, Cincinnati Aiken; Adonus Lilly, Dayton Belmont; Mark Madden, Cincinnati Anderson; Davon Smith, Vandalia Butler; Elijah Sterling, Cincinnati Northwest; James Ahn, Monroe.

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Lance Cantrell, Oxford Talawanda, 5-10, 205, sr., RB; Drew Cripps, Kettering Archbishop Alter, 6-0, 175, jr., RB; Gage Croley, Goshen, 5-8, 175, jr., RB; Lem Grayson, Hamilton Badin, 5-8, 195, sr., RB; Xavier Melton, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 176, sr., RB; Larkin Thomas, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 180, jr., QB.

Receivers: John Barr, Greenville, 6-4, 200, sr.; Noah Barrios, Bellbrook, 6-0, 175, sr.; James Brink, Hamilton Badin, 6-1, 170, sr.; Marcus Hughbanks, Batavia, 6-3, 205, sr.; Will Strong, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 186, sr.

Linemen: Cal Connors, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 237, jr.; Hollis Hofman, Oxford Talawanda, 6-1, 295, jr.; Dane Koelker, Kettering Archbishop Alter, 6-4, 228, sr.; Jeffrey Martin, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 267, sr.; Joe Mulvey, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-2, 275, sr.; Landon Noble, Greenville, 6-4, 275, sr.; Pete Pendergest, Hamilton Badin, 6-6, 265, sr.

Athletes: Phayden Mawyer, Wilmington, 5-10, 165, jr.; Rod Owens, Kettering Archbishop Alter, 6-1, 197, sr.

Kicker: Gabe Miyahara, Hamilton Badin, 5-10, 155, jr.

First Team Defense

Linemen: Josh Charron, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 180, jr.; Max Hamilton, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-0, 198, jr.; Austin Hurst, Franklin, 6-1, 230, sr.; Ryan Kolb, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 257, jr.; Nolan Ogburn, Kettering Archbishop Alter, 6-3, 230, sr. Linebackers: Alex Galante, Hamilton Ross, 6-1, 195, jr.; Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 198, sr.; Braydon Isaacs, Franklin, 6-2, 225, sr.; Windon Lowe, Oxford Talawanda, 5-11, 185, so.; Alex Pate, Hamilton Badin, 6-1, 205, sr.; Sam Whitcomb, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 186, jr.

Secondary: Devin Berner, New Carlisle Tecumseh, 5-10, 165, so.; Max Deckard, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 163, sr.; Brandt Kugler, Hamilton Ross, 6-0, 185, sr.; Kemper McAfee, Oxford Talawanda, 6-1, 180, jr.; Eli Stewart, Wilmington, 5-9. 145, sr., Cam Telinda, Goshen, 6-0, 170, jr.

Punter: Ben Sakach, Hamilton Badin, 6-0, 210, sr.

Offensive player of the year: Lance Cantrell, Oxford Talawanda

Defensive player of the year: Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe

Coach of the year: Andy Stuckert, Oxford Talawanda

Second Team Offense

Backfield: Colt Emerson, Hamilton Badin, 6-0, 185, sr., QB; Nehemiah Engleman, Cincinnati Hughes, 5-8, 180, so., RB; Lucas Kunkel, Hamilton Ross, 5-11, 215, sr., RB; Connor Monk, Franklin, 5-9, 195, sr., RB; Justin Morgan, Mount Orab Western Brown, 5-10, 155, sr., RB; Caden Slusher, Goshen, 6-3, 185, so., QB.

Receivers: Jomar Berg, Goshen, 5-6, 150, jr.; Camar Ellis, Oxford Talawanda, 5-10, 165, jr.; Steven Rickman, Wilmington, 6-0, 158, sr.; Aiden Vorhees, Oxford Talawanda, 5-11, 175, sr.; Devon Wilcox, Dayton Chaminade Julienne, 5-10, 160, jr.

Linemen: Paul Chaisson, Bellbrook, 6-3, 220, jr.; Jordan Ellis, Oxford Talawanda, 6-4, 285, jr.; Marco Keferl, Dayton Carroll, 6-0, 265, sr.; Andrew Lipp, Hamilton Badin, 6-5, 265, sr.

Athletes: Aidan Caswell, Bellbrook, 6-0, 190,sr.; Ulysses Porter, Dayton Dunbar, 5-9, 170, jr.

Kicker: Griffin Childress, Batavia, 5-9, 145, sr.

Second Team Defense

Linemen: Colton Back, Oxford Talawanda, 5-11, 200, sr.; Aarionte Crooks, Cincinnati Hughes, 6-0, 260, sr.; Garon Draughn, Dayton Carroll, 6-4, 280, sr.; Nigel Hertz, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, 200, jr.; Brody Hogge, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 193, sr.

Linebackers: Alex Albrinck, Hamilton Badin, 6-1, 220, sr.; Bryant Ferguson, Franklin, 5-10, 175, jr.; Kaiden Foulk, Bellefontaine, 6-2 185, sr.; Jesse Keith, Wilmington, 6-3, 220, sr; Jack Kosins, Bellbrook, 5-10, 170, jr.; Trent Owens, Hamilton Badin, 5-10, 200, sr.

Secondary: Jack Berry, Franklin, 5-10, 190, sr.; AJ Cooke, Franklin, 5-8, 150, sr.; Andrew Manz, Batavia, 5-9, 150, sr.; Dylan Pawlaczyk, Oxford Talawanda, 5-10, 175, sr.; Patrick Stolly, Bellefontaine, 6-1, 162, sr.; Elijah Valdez, Mount Orab Western Brown, 5-11, 165, sr.

Punter: Matthew Tipps, Dayton Carroll, 6-3, 225, jr.

Honorable Mention: Gabe Rammel, Greenville; Emanual Gibbs, Mount Orab Western Brown; Clayton Smith, Mount Orab Western Brown; Bryton Otto, Tipp City Tippecanoe; Jah'Bron Ridley, Cincinnati Hughes; Damion Simpson, Wilmington; Keimon Staples, Cincinnati Hughes; Zac Belmont, Cincinnati Archbishop McNicholas; Carter Caudill, Bellefontaine, Iona Cioca, Wilmington; Anthony Clemens, Dayton Chaminade Julienne; Adam Pena, Mount Orab Western Brown; Matthew Tipps, Dayton Carroll; Jay'mal Whitfield, Dayton Dunbar; Jorden Williams, Goshen.

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, jr., QB; Grady Lantz, Urbana, 6-2, 185, jr., QB; Zach Lutz, Oakwood, 6-0, 185, sr., QB; Griffin Ridner Richard, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-5, 185, sr., QB; Easton Schrimpf, Cleves Taylor, 5-8, 170, sr., RB; Monsanna Torbert, Cincinnati Taft, 6-0, 170, jr., QB.

Receivers: Lorenzo McMullen Jr., Cincinnati Taft, 6-2, 175, sr.; Brylan Miltenberger, Cincinnati Wyoming, 6-1, 180, jr.; Landen Schultian, Bethel Bethel-Tate, 5-8, 140, sr.; Colton Teepe, Urbana, 6-4, 185, sr.; Anthony Valenti, Germantown Valley View, 5-11, 175, sr.; Michael Woeste, Oakwood, 6-0, 180, jr.

Linemen: Ben Abbott, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 225, sr.; Dakin Johnson, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 260, sr.; Jason Lunsford, Reading, 6-1, 265, sr.; Sam Norby, Brookville, 5-11, 200, sr.; Drew Roeder, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 265, sr.; Landyn West, Germantown Valley View, 5-9, 220, sr.

Athletes: Nijia Hill, Cincinnati Taft, 6-0, 190, sr.; Tristen Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 185, sr.

Kicker: Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 182, sr.

First Team Defense

Linemen: Bryce Brewster, Cincinnati Taft, 6-3, 255, sr.; Jaxson Frye, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 215, sr.; Ty Martin, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 210, jr.; Brayden Reich, Brookville, 5-10, 240, sr.; Brennan Shaffer, Springfield Kenton Ridge, 6-4, 220, jr.; Presley Stewart, Eaton, 6-4, 214, sr.

Linebackers: Ceasar Berryman, Germantown Valley View, 6-0, 225, sr.; Tyler Johnson-Huff, Cincinnati Wyoming, 6-0, 195, jr.; Patrick Keefer, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 200, sr.; Adam Kirtley, Cincinnati Taft, 6-2, 215, sr.; Max Labin, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-11, 191, sr.; Evan Riggs, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, sr.

Secondary: Camden Dittman, New Richmond, 5-10, 185, sr.; Dylan Hartman, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 170, jr.; Qevon NuNu Wathel, Cincinnati James N Gamble Montessori, 6-2, 170, sr; Brady Thobe, Oakwood, 5-11, 170, jr.; Key’Sean Torbert, Cincinnati Taft, 5-10, 170, so.; Kavontae Whipple, Cincinnati Taft, 6-0, 175, sr.

Punter: Teddy Peterson, Cincinnati Wyoming, 6-1, 145, so.

Offensive player of the year: Monsanna Torbert, Cincinnati Taft

Defensive player of the year: Adam Kirtley, Cincinnati Taft

Coach of the year: Tyler Williams, Cincinnati Taft

Second Team Offense

Backfield: Julian Daniels, Springfield Kenton Ridge, 6-3, 190, sr. QB; David Dupee, Cincinnati Wyoming, 6-0, 180, jr., QB; Kaden Zantene, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 175, sr., QB; Brodie Hopkins, Germantown Valley View, 5-8, 175, jr., RB; DJ Moore, Brookville, 6-1, 170, sr., RB; Braylon Patchell, New Richmond, 5-9, 290, sr., RB

Receivers: Eddie Holloway, Cincinnati Taft, 5-11, 170, jr.; Christian Hutchinson, Cincinnati Shroder, 6-0, 175, sr.; Andrew Smith, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 180, sr.; George Vollmer, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 175, sr.; Alex Wells, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-0, 184, sr.

Linemen: Tommy Bedel, Cleves Taylor, 5-11, 260, so.; Joe Coleman, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 230, sr.; Kevin Endres, Urbana, 6-7, 255, sr.; Antony Ghabrial, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 265, sr.; Eli Welch, Bethel Bethel-Tate, 6-2, 285, sr.; AJ Williams, Cincinnati Wyoming, 6-0, 280, jr.

Athlete: Jackson Kauffman, Franklin Bishop Fenwick, 5-10, 180, sr.

Kicker: Mitchell Rottinghaus, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-10, 171, sr.

Second Team Defense

Linemen: Chase Crittenden, Cincinnati Wyoming, 6-3, 220, sr.; Amari Jones, Dayton Meadowdale, 5-9, 185, jr.; Chayse Mack, Cincinnati Taft, 6-1, 280, sr.; Von Price, Brookville, 6-7, 230, sr.; Case Teepe, Urbana, 6-3, 235, so.; Jaden Tiller, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 240, sr.

Linebackers: Owen Clary, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 218, jr.; Dearonn Daniel, Dayton Meadowdale, 6-2, 205, so.; Massila “Red” Diawara, Cincinnati James N Gamble Montessori, 5-10, 185, jr.; Max Hoffmann, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 175, sr.; Josiah Pouncy, Cincinnati Taft, 6-3, 210, jr.; Kelby Shaffer, Franklin Bishop Fenwick, 5-9, 185, sr.

Secondary: DJ Berning, Franklin Bishop Fenwick, 5-11, 160, jr.; Aden Lamb, Brookville, 5-11, 190, sr.; Bryndyn Parsons, Springfield Kenton Ridge, 5-11, 175, jr.; Gavin Phillips, Germantown Valley View, 5-11, 160, sr.; Liam Vargo, St. Bernard Roger Bacon, 5-11, 175, jr.; Xavier White, Springfield Kenton Ridge, 5-10, 160, sr.

Punter: Brandon Heater, Benjamin Logan, 6-0, 175, jr.

Honorable MentionJordan Brown, Dayton Meadowdale; Charlie Kantz, Cleves Taylor; Brian McGrady, Cincinnati Shroder; Jax Pryor, Bethel Bethel-Tate; Bubba Smart, St. Bernard Roger Bacon; Ried Smith, Springfield Northwestern; Landon Cornwell, Tipp City Bethel; Hudson Kreke, Franklin Bishop Fenwick; Jake Lenser, Brookville; Jamere Mitchell, St. Bernard Roger Bacon; Brody Runkle, Springfield, Kenton Ridge; Courtney Russell, Dayton Meadowdale; Marc Smith, Reading; Dylan Wolf, New Richmond; Camden Aylward, Bethel Bethel-Tate; Colt Cotner, Urbana; Braden Devine, Oakwood; Sean Heberling, Franklin Bishop Fenwick; Urban Kummerer, Oakwood; Mason McDermott, Springfield Northwestern; Calil Moody, Cincinnati Shroder, Rennen Smith, Springfield Northwestern; Cordae Cross, Cincinnati Shroder; JR Evans, Clarksville Clinton-Massie; Henry Hayes, Cincinnati Indian Hill; Ryan Massie-Cable, Cleves Taylor, Finn McCarty, Oakwood; Hunter Pauley, St. Bernard Roger Bacon; Khendahll Saka, Dayton Meadowdale; Mali Stevenson, Cincinnati James N Gamble Montessori; Hunter Wright, New Richmond; Josh Hernandez, Cincinnati Shroder; Jace Horner, Clarksville Clinton-Massie; Landen Collins, Bethel Bethel-Tate; Ivan Turek, Oakwood; Jaden Allen, Cincinnati Shroder; Austin Hill, Urbana; Dwight Mitchell, Dayton Thurgood Marshall; Justus Rose; Daniel Swift, Franklin Bishop Fenwick; Masyn Vannoy, Springfield Kenton Ridge; Cortez Reed, Cincinnati James N Gamble Montessori.

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Brady Golliday, Lewiston Indian Lake, 6-2, 215, jr., QB; KJ Gustin, Casstown Miami East, 6-1, 195, jr., QB; Danny Hoke, St. Paris Graham, 6-0, 210, jr., RB; Kolby Morgerson, Carlisle, 6-3, 190, jr., QB; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, 190, sr., QB; Gray Robinson, Williamsburg, 6-3, 210, jr., RB.

Receivers: Jai’Veon Allen, North College Hill, 6-1, 190, sr.; Caleb Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, jr.; Jack Hamaker, Casstown Miami East, 5-11, 175, jr.; Brodey Reisinger, Lewiston Indian Lake, 6-2, 192, jr.; Tyce Rutledge, Waynesville, 6-1, 185, so.; Zyhr Youngblood, Cincinnati Finneytown, 5 -10, 185, sr.

Linemen: Drew Clark, St. Paris Graham, 6-2, 280, jr.; Trey Holden, Williamsburg, 5-11, 250, sr.; Hunter Leath, Greeneview, 6-0, 265, sr.; Nate Marshal, Versailles, 6-4, 240, jr.,; Marcus Rayburn, Arcanum, 6-0, 275, sr.; Cooper Shrout, Camden Preble Shawnee, 6-3, 260, sr.

Athlete: Troy Harris, Williamsburg, 5-11, 165, sr.

Kicker: Avery Pequignot, Lewiston Indian Lake, 6-1, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Isaiah Brady, Carlisle, 6-2, 280, sr.; Franklin Kinney, Lewiston Indian Lake, 6-2, 222, sr.; Caleb Neth, Williamsburg, 5-11, 225, sr.; Deriyon New, Cincinnati North College Hill, 6-3, 275, sr.; Bobby Rice, Middletown Madison Senior, 6-0, 260, fr.; Jesse Williamson, Milton-Union, 6-0, 260, sr.

Linebackers: Aidan Audretch, Cincinnati Madeira, 6-1, 220, sr.; Luke Czarnecki, Williamsburg, 6-2, 200, sr.; Brandon Stone, Casstown Miami East, 5-11, 195, sr.; Sam Strapp, West Liberty West Liberty-Salem, 6-1, 195, sr.; Jack Traylor, St. Paris Graham, 5-10, 180, sr.

Secondary: Charlie Lane, West Milton Milton-Union, 6-1, 185, sr.; Sulaiman Muhammed Dayton Northridge 6-0, 165, sr.; Blake Opichka, Cincinnati Madeira, 5-9, 155, sr.; Ashton Pelfrey, Carlisle, 5-9, 160, sr.; Luke Robinson, Cincinnati Mariemont, 5-10, 180, sr.; Terron Vaughn, Cincinnati Purcell Marian, 5-11, 165, sr.

Punter: Colton Schroeder, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, sr.

Offensive player of the year: Brody Morton, Camden Preble Shawnee

Defensive player of the year: Luke Czarnecki, Williamsburg

Coach of the year: Greg Conwell, Cincinnati North College Hill

Second Team Offense

Backfield: Alex Collins, Carlisle, 6-1, 185, so., RB; Z’yohn Gillespie, Cincinnati Purcell Marian, 5-9, 165, jr., RB; Teagan Henry, Enon Greenon, 5-11, 165, jr., QB; MJ Macy, Arcanum, 5-9, 185, jr., RB; Tre'von Rowe, Dayton Northridge, 5-10, 175, sr. RB; Carson Tenhunfeld, Williamsburg, 6-4, 175, sr. QB.

Receivers: Drew Conger, Carlisle, 6-0, 175, sr.; Brody Jenkins, St. Paris Graham, 6-0, 180, jr.; Lincoln Littlejohn, Casstown Miami East, 5-10, 155, jr.; Luke Richards, Carlisle, 6-1, 220, sr.; Mason Ropp, Enon Greenon, 5-10, 152, fr.; Kade Schwartz, Versailles, 6-2, 180, jr.

Linemen: Jase Hodges, Jamestown Greeneview, 5-10, 205, sr.; Levi Hollingsworth, St. Paris Graham, 5-9, 220, jr.; Alex Kertesz, Enon Greenon, 6-3, 192, sr.; Jackson McIntosh, Carlisle, 6-0, 220, sr.; Chase Muterspaw, Jamestown Greeneview, 6-2, 225, so.; Kevonte Whitiker, Cincinnati North College Hill, 5-10, 150, jr.

Second Team Defense

Linemen: Mekelle Bass, Cincinnati North College Hill, 6-3, 250, sr.; Austyn Benton, Carlisle, 6-5, 315, sr.; Navin Heard, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 200, jr.; Cameron Moss, Dayton Northridge, 6-3, 255, sr.; Aaron Rapp, Lewiston Indian Lake, 6-0, 240, so.; Jack Simpson, Cincinnati Mariemont, 6-2, 215, sr.

Linebackers: Preston Buchanan, Middletown Madison Senior, 5-10, 195, sr.; Lincoln Griesmer, Cincinnati Mariemont, 6-5, 215, sr.; Evan Maxson, Casstown Miami East, 5-11, 170, jr.; Aiden Meadors, Norwood, 5-11, 180, jr.; Hezekiah Powell, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 190, jr.; Kolton Quigney, Arcanum, 5-10, 190, sr.

Secondary: Bishop Cartwright, Arcanum, 6-2, 160, jr.; Khingston Ferguson, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 200, sr.; Bacon Geer, Batavia Clermont Northeastern, 5-11, 150, sr.; Gavin Henry, Lewiston Indian Lake, 5-11, 150, sr.; Arden McGuire, St. Paris Graham, 6-1, 180, jr.; Jahlil Youngblood, Cincinnati Finneytown, 5 -7, 170, sr.

Honorable Mention: Zach Maier, Cincinnati Mariemont; Gregory Marlow, Waynesville; Brady Schmidt, Batavia Clermont Northeastern; Brandon Wise, Cincinnati Finneytown; Kody Clark, Middletown Madison Senior; Jakob Hoke, St. Paris Graham; Landyn Knapke, Versailles; Kai Ricks, Enon Greenon; Noah Shirk, Lewiston Indian Lake; Jordan Stafford, Jamestown Greeneview; Corbin Wallace, West Liberty West Liberty-Salem; Ethan Rychnovsky, Enon Greenon; Ben Carpenter, West Milton Milton-Union; Isaiah Frazee, Arcanum; Brayden Freeman, Arcanum; Caleb Hammond, Cincinnati Mariemont; Andrew Huber, Cincinnati Purcell Marian; Kayden Lucas, Enon Greenon; Jackson Luman, Batavia Clermont Northeastern; Connor Rogers, Arcanum; Jack Borchers, Versailles; Owen Collett, Casstown Miami East; Eddye Conners, Dayton Northridge; Travis Dirksen, Versailles; Colton Hull, Norwood; Emmitt Ondera, Casstown Miami East; Tyler Purcell, Batavia Clermont Northeastern; Jacob Schuler, Milton-Union; Anthony Branch, Cincinnati North College Hill; Cason Berner, West Milton Milton-Union; Rhett Hickman, Jamestown Greeneview; Seth Lowry, West Milton Milton-Union; Karter Newman, Jamestown Greeneview; Jacob Steel, Cincinnati Finneytown; Tyler Watkins, Batavia Clermont Northeastern; Darell Hearn, Norwood; Owen Ondera, Casstown Miami East.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Ayden Basham, Blanchester, 5-10, 190, sr., RB; Lucas Cannady, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 210, jr., QB; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, 170, sr., QB; Diezel Taylor, South Vienna Northeastern, 6-2, 201, sr., QB; Logan Ziegenbusch, Anna, 5-11, 160, so., QB; Brody Schmidt, Dayton Christian, 5-10, 165, jr., QB.

Receivers: Morgan Brown, Cincinnati Deer Park, 5-7,165, so.; Jacoby Newman, South Vienna Northeastern, 6-1,181, sr.; Griff Richards, New Madison Tri-Village, jr.; Zebadiah Pleiman, Anna, 5-10, 160, sr.; Caden Shepherd, Dayton Christian, 6-3, 185, sr.

Linemen: Dom Black, New Madison Tri-Village, jr.; Lucas Lester, Covington, 5-10, 190, jr.; Blake Longstreth, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 246, jr.; Isaiah Stallworth, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 350, sr.; Luke Vernon, New Paris National Trail, 6-2, 190, sr.; Corey Waters, Cincinnati Deer Park, 6-1, 260, sr.

Athlete: Cooper Reynolds, Blanchester, 6-0, 140, jr.

First Team Defense

Linemen: James Hall, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 200, sr.; Trenton Havenar, Covington, 6-0, 225, jr.; Hunter Johnsman, New Madison Tri-Village, sr.; Sefa Sackey, Cincinnati Deer Park, 6-7, 200, sr.; Julian Stearns, Anna, 6-6, 190, jr.; Nolan Wilt, Anna, 6-1, 230, sr.

Linebackers: Hans Erickson, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-10, 178, jr.; Landon Hewitt, Anna, 6-0, , sr.; Cody Houseman, South Vienna Northeastern, 6-0, 184, sr.; Jackson Jones, South Vienna Northeastern, 5-10, 166, sr.; Cory Kidd, Blanchester, 5-10, 205, so.

Secondary: Jeremiah DesJardins, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-9, 155, jr.; Filip McMaken, Covington, 5-10, 155, jr., Colt Camacho, New Madison Tri-Village, so.; Korde Williams, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 155, fr.

Offensive player of the year: Trey Sagester, New Madison Tri-Village

Defensive player of the year: Noah Finkbine, Tri-Village, Sr, LB

Coach of the year: Kyle Hogan, St. Bernard-Elmwood-Place

Second Team Offense

Backfield: Landin Cassell, Covington, 6-5, 200, jr., QB; Staley Colston, New Madison Tri-Village, so., RB; Jacob Culter, Dayton Christian, 5-7, 195, jr. RB; Dameko Taylor, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 175, jr., RB.

Receivers: Day'Lynn Garrett, Covington, 6-0, 165, sr.; Jonah Brinkley, New Paris National Trail, 6-2, 190, jr.; Amare Hicks, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 160, sr.; Asa Crocket, Dayton Christian, 6-4, 225, sr.

Linemen: Levi Farmer, New Madison Tri-Village, sr.; Brock Gillam, South Vienna Northeastern, 6-1, 224, sr.; Tony Stier, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 275, sr.; Jeffrey Knox, Dayton Christian, 6-0, 235, jr.

Second Team Defense

Linemen: Elijah Brooks, Covington, 6-1, 210, jr.; Deshawn Hicks, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 255, sr.; Zach Holland, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, 200, jr.

Linebackers: Landen Moore, New Madison Tri-Village, sr.; Grady Ott, New Paris National Trail, 6-2, 190, so.; Sam Reder, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 215, sr.; Nathan Schulte, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 160, sr.; DJ Steele, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 165, so.

Secondary: Talon Bousman, New Paris National Trail, 5-10, 160, so.; Aiden Martin, New Paris National Trail, 5-9, 140, sr.; Kaleb Moone, South Vienna Northeastern, 6-2, 184, sr.; Tink Sellers, Cincinnati Deer Park, 6-0, 170, jr.

Honorable Mention: Bradyen Behymer, Blanchester; Cole Swafford, New Lebanon Dixie; Jody Wintrow, New Paris National Trail; Roy Riddle, Sabina East Clinton; Cameron Hartman, Dayton Christian; Braylin Biffle, Dayton Christian; Trenton Begley, Troy Christian; AJ Reyes, Covington; Isaac Daiga, Dayton Christian; Grady Boggs, Sabina East Clinton; Angel Torres, Blanchester; Colt Jamison, Sabina East Clinton; Nate Williams, Dayton Christian; Jacob Grossnickle, Troy Christian; Eli Queen, Dayton Christian.

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Levi Guttman, Cincinnati Country Day, 6-2, 205, jr., QB; Ray Hoying, Fort Loramie, 6-4, 225, sr., RB; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 170, sr., QB; Will Mossing, Cedarville, 6-1, 160, sr., QB; Jacob Schmitmeyer, Ansonia, 5-10, 175. jr., RB; Reece Wendel, Fort Recovery, 5-11, 180, sr., RB.

Receivers: Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day, 5-7, 175, so.; Berkeley Little, Springfield Catholic Central, 5-10, 155, sr.; CJ Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 175, sr.; Evan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 185, sr.

Linemen: Lucas Donahue, Cincinnati Country Day, 6-2, 280, sr.; Oden Hoening, Ansonia, 5-11, 200, jr.; Jace Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-2, 240, sr.; Hayden Stephens, Hamilton New Miami, 6-2, 255, sr.; Drew Wilson, De Graff Riverside, 6-0, 230, jr.

Kickers: Nate Van Loo, Cedarville, 6-1, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Lucas Barlow, West Alexandria Twin Valley South, 6-4, 190, jr.; Sir Michael Miller, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-3, 225, jr.; Luke Wright, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 180, jr.; Isaiah Johnson, Hamilton New Miami, 6-1, 235, jr.; Matt Nye, Springfield Catholic Central, 6-0, 185, sr.

Linebackers: Isaiah Christian, Cedarville, 5-9, 175, sr.; Frank Filbrun, Lewisburg Tri-County North, 5-7, 175, sr.; Noah Henry, Hamilton New Miami, 5-7, jr.; Grady Jenkins, De Graff Riverside, 5-10, 170, sr.; Breaker Jutte, Fort Recovery, 6-4, 210, jr.; Will Robinson, Cincinnati Country Day, 6-1, 200, sr.

Secondary: Ramik Bell, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, 190, jr.; Leon Hall, Cincinnati Country Day, 6-0, 180, jr.; Mario Meatchem, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, jr.; Brandon Proffit, Cincinnati Country Day, 5-8, 175, sr.; Bryant Richardson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, sr.

Punter: Carson Krieg, South Charleston Southeastern Local, 6-6, 190, sr.

Offensive player of the year: Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic

Defensive player of the year: Isaiah Christian, Cedarville

Coach of the year: Dwane Rowley, Sidney Lehman Catholic

Second Team Offense

Backfield: Peyton Fannin, Lewisburg Tri-County North, 5-8, 160, jr., RB; Marlan Robertson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 165, jr., RB; Lander Shives, Ansonia, 5-9, 195, jr., RB.

Receivers: Tanner Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 175, fr.; Derek Orr, Cedarville, 6-3, 175, sr.

Linemen: Ty Houser, Union City Mississinawa Valley, 6-1, 240, jr.; Ramad Jacobs, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 250, jr.; Bryton McNamee, Hamilton New Miami, 5-11, 235, jr.; Bennett Woodyard, Lewisburg Tri-County North, 6-3, 195, sr.

Second Team Defense

Linemen: Kaleb Bergman, Fort Loramie, 6-3, 205, sr.; Ty Hicks, Lockland, 6-3, 220, sr.; Jake Norris, Union City Mississinawa Valley, 6-0, 260, sr.

Linebackers: Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-4, 240, sr.; Colton Hiestand. Union City Mississinawa Valley, 6-190, so.; Charles Howard, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 220, jr.; Nate Terrell, Cedarville. 6-1 225, jr.

Secondary: Zac Dues, Fort Loramie, 5-10, 155, sr.; Gabe Steineman, De Graff Riverside, 6-1, 160, jr.; Cainan Robinson, Ansonia, 6-0, 160, sr.

Honorable Mention: Braxton Harrington, South Charleston Southeastern Local; Clayton Pauley, Hamilton New Miami; Tony Robinson, De Graff Riverside; Kyle Wehrkamp, Union City Mississinawa Valley; Dante Farley Jr., Lockland; Corbin Flory, Lewisburg Tri-County North; Bryce Krickenbarger, Lewisburg Tri-County North; Trace Coffey, South Charleston Southeastern Local; Aiden Ritchie, Lewisburg Tri-County North; Lee Tilley, Springfield Catholic Central; Mitchell Harrall, South Charleston Southeastern Local; Mason Givens, Lewisburg Tri-County North; Grayson Woodworth, Lewisburg Tri-County North.

