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Ohio Prep Sports Media Association names 2026 district all-star football teams

Several Cincinnati-area stars recognized on Southwest District team
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Anderson senior quarterback Owen Scalf is the Division II district offensive player of the year.
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CINCINNATI — The Ohio Prep Sports Media Association announced Thursday afternoon the Southwest District all-star football teams.

The teams are selected by a media panel from the district including members from Greater Cincinnati and Dayton.

Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION VII
First Team
Offense
Backfield: Tanner Heckman, Fort Loramie, 6-4, 180, jr., QB; Carson Kaylor, Minster, 5-10, 185, jr., QB; Gunner Carpenter, De Graff Riverside, 6-1, 225, jr., RB; Peyton Fannin, Lewisburg Tri-County North, 5-8, 170, sr., RB; Austin Tobe, Ansonia, 5-10, 180, fr., RB; Dylan Trimble, De Graff Riverside, 5-10, 170, sr., RB.
Receivers: Tanner Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 175, so.; Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day, 5-8, 165, jr.; Breaker Jutte, Fort Recovery, 6-5, 230, sr.; Kris McNeil, South Charleston Southeastern Local, 6-6, 221, sr.; Grant Sollman, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 160, jr.
Linemen: Andrew Frimel, Minster, 6-2, 235, so.; Conner Haney, Lewisburg Tri-County North, 5-7, 185, fr.; Jace Lemly, De Graff Riverside, 6-0, 270, sr.; Jake Meyer, Fort Recovery, 6-2, 235, sr.; Austin Singer, Ansonia, 6-0, 210, sr.; Drew Wilson, De Graff Riverside, 6-0, 260, sr.

Kicker: Beckhem Stephey, Minster, 5-9, 160, jr.

First Team Defense
Linemen: Luke Baughman, Lewisburg Tri-County North, 5-9, 170, jr.; Oden Hoening, Ansonia, 6-0, 210, sr.; Isaiah Johnson, Hamilton New Miami, 6-1, 240, sr.
Linebackers: Trace Coffey, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 185, sr.; Cole Dunsmore, Cedarville, 6-1, 200, so.; Noah Henry, Hamilton New Miami, 5-6, 145, sr.; Lander Shives, Ansonia, 5-10, 200, sr.; Liam Shoe, De Graff Riverside, 5-8, 190, jr.
Secondary: Tyler Bergman, Minster, 5-10, 170, sr.; Lucas Brandewie, Fort Loramie, 5-11, 165, sr.; Leon Hall, Cincinnati Country Day, 6-0, 180, sr.; Brayden Harral, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 162, so.; Gabe Steineman, De Graff Riverside, 6-1, 175, sr.
Punter: Grayson Woodworth, Lewisburg Tri-County North, 6-7, 215, sr.

Co-Offensive players of the year: Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day & Carson Kaylor, Minster
Defensive player of the year: Trace Coffey, South Charleston Southeastern Local
Coach of the year: Adam Hall, Ansonia

Second Team Offense
Backfield: Taylor Fancher, Minster, 6-0, 180, sr., RB; Wyatt Holthaus, Fort Loramie, 6-2, 205, so., RB; Cade Shellhaas, Ansonia, 5-11, 145, sr., QB; Jacob Schmitmeyer, Ansonia, 5-10, 180, sr., RB; Blayk Thomas, North Lewisburg Triad, 6-0, 185, sr., QB; Raiden Wombold, Bradford, 5-10, 165, sr., QB.

Receivers: Gabe Odeh, Cincinnati Country Day, 6-2, 240, so.; Rallie Wirrig, Bradford, 6-4, 215, sr.; Wyatt Smith, North Lewisburg Triad, 5-8, 155, sr.; Luke Riffle, Cedarville, 6-3, 190, jr.; Rallie Wirrig, Bradford, 6-4, 215, sr.; Wyatt Smith, North Lewisburg Triad, 5-8, 155, sr.
Linemen: Grant Bowlin, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 240, fr.; Jakob Davis, Minster, 6-4, 240, jr.; Jace Hill, South Charleston Southeastern Local, 5-11, 205, sr.; Kevin Li, Cincinnati Country Day, 6-1, 250, sr.; Bryton McNamee, Hamilton New Miami, 6-0, 225, sr.; Dylan Meyer, Fort Loramie, 5-11, 215, sr.; Nate Terrell, Cedarville, 6-1, 225, sr.
Kickers: Waylin Holtsberry, North Lewisburg Triad, 5-10, 180, sr.; Bryce Krickenbarger, Tri-County North, 5-10, 170, sr.
Second Team Defense
Linemen: Drew Bergman, Fort Loramie, 6-3, 185, jr.; Hayden Lehmkuhl, Fort Loramie, 5-11, 245; Luke Wright, Lewisburg Tri-County North, 6-0-190, sr.

Linebackers: Ty Hein, Minster, 5-6, 160, jr.; Colton Hiestand, Union City Mississinawa Valley, 6-2, 195, jr.; Colby Niemeyer, Minster, 5-10, 180, jr.; Corbin Oswalt, Lewisburg Tri-County North, 6-3, 170, fr.; Colton Rose, Fort Loramie, 6-0, 170, sr.
Secondary: Brody Billet, South Charleston Southeastern Local, 6-0, 146, so.; Max Cicchinelli, Cincinnati Country Day, 5-9, 170, so.; Brendan Halpin, Minster, 6-0, 160, jr.; Brody Orsborne, De Graff Riverside, 6-1, 175, jr.; Jake Wiegand, Tri-County North, 5-8, 150, so.
Punter: Karter Johnson, Hamilton New Miami, 6-2, 185, so.

2026 OPSMA Division VI All-Southwest District Teams
Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association Division VI All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION VI
First Team Offense
Backfield: Morgan Brown, Cincinnati Deer Park, 5-8, 170, jr. RB; Lucas Cannady, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 225, sr., QB; Landin Cassel, Covington, 6-5, 210, sr., QB; Kemmarion McCray, Cincinnati College Prep Academy, 510, 170, jr., QB; Logan Ziegenbusch, Anna, 5-11, 170, jr., QB.
Receivers: Kendrick Napier, Cincinnati College Prep Academy, 5-9, 160, jr.; Griffin Richards, New Madison Tri-Village, 6-0, 165, sr.; Kade Schwartz, Versailles, 6-3, 186, sr.; Tyson Vaubel, Anna, 6-0, 175, jr.
Linemen: Dom Black, New Madison Tri-VIllage, 6-5, 290, sr.; Ezra Egbert, Anna, 6-1, 225, jr.; Andrew Huber, Cincinnati Purcell Marian, 5-11, 235, jr.; Ben Kaiser, Versailles, 6-7, 227, so.; Giovanni Mershon, South Vienna Northeastern, 6-5, 275, so.; Nemo Triggs, Cincinnati Deer Park, 6-0, 315, sr.
Athlete: Keon Campbell, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 170, sr.

Kicker: Austen Taylor, Troy Christian, 5-10, 170, sr.

First Team Defense
Linemen: Trenton Havenar, Covington, 5-11, 210, sr.; Sir Michael Miller, Cincinnati College Prep Academy, 6-4, 255, sr.; Layton Reeves, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-3, 195, jr.; Julian Stearns, Anna, 6-7, 210, sr.; CJ Warner, Cincinnati Deer Park, 6-0, 185, jr.
Linebackers: Colt Camacho, New Madison Tri-Village, 6-2, 180, jr.; Braylon Dennis, Cincinnati Deer Park, 6-2, 195, sr.; Hans Erickson, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-10, 175, sr.; Christian Miears, New Paris National Trail, 5-11, 190, sr.; Kenny Powe, Cincinnati College Prep Academy, 5-10, 190, jr; Hezekiah Powell, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 180, sr.

Secondary: Ramik Bell, Cincinnati College Prep Academy, 6-3, 195, sr.; Jeremiah DesJardins, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-10, 170, sr.; Navin Heard, Cincinnati Purcell Marian, 6-1, 190, sr.; Lucas Livezey, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-7, 155, jr.; Filip McMaken, Covington, 5-10, 165, sr.; Tink Sellers, Cincinnati Deer Park, 6-1, 190, sr.
Punter: Caden Lewis, Cincinnati Deer Park, 6-3, 240, sr.

Offensive player of the year: Dom Black, New Madison Tri-VIllage
Defensive player of the year: Tink Sellers, Cincinnati Deer Park
Coach of the year: Tucker Berger, Cincinnati Deer Park
Second Team Offense
Backfield: Staley Colston, New Madison Tri-Village, 6-0, 170, jr., RB; Ayden Hipp, New Lebanon Dixie, 5-10, 155, jr., QB; Jordan Miller, Covington, 6-0, 180, sr., RB; Blake Monnin, Versailles, 6-3, 170, sr., QB; Gabe Wilkins, Troy Christian, 5-11, 180, jr., RB.

Receivers: Deon Campbell, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-0, 170, sr.; Keenan Derrenkamp, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 200, sr.; Teddy Miller, New Madison Tri-Village, 6-1, 180, sr.; Kingston Shafer, New Madison Tri-Village, 6-3, 180, sr.

Linemen: Lucas Lester, Covington, 5-10, 215, sr.; Blake Longstreth, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 235, sr.; Nate Marshall, Versailles, 6-5, 218, sr.; Tyler Raleigh, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 250, sr.; Parker Schaeffer, Covington, 6-0, 240, sr.; Jeremiah Williams, Cincinnati College Prep Academy, 6-3, 265, jr.
Athlete: TJ Roberts, Anna, 5-10, 185, sr.
Kicker: Owen Ridout, New Madison Tri-Village, 5-10, 145, so.
Second Team Defense
Linemen: Adam Belleman, Cincinnati Purcell Marian, 6-4, 200, sr.; Jonah Brinkley, New Paris National Trail, 6-2, 205, sr.; Elijah Brooks, Covington, 6-1, 220, sr.; John Farris, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 225, sr.; Charles Howard, Cincinnati College Prep Academy, 6-1, 230, sr.

Linebackers: Jonah Criste, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-7, 180, sr; Jacob Grossnickle, Troy Christian, 6-0, 210, sr.; Sam Helman, Covington, 5-8, 170, sr.; Aiden Rack, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-9, 200, sr.; DJ Steele, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-9, 180, sr.; Ryan Treon, Versailles, 5-9, 189, sr.

Secondary: Elijah Barnett, New Madison Tri-Village, 6-0, 170, so.; Aaron Brunner, New Madison Tri-Village, 6-0, 165, jr.; Dyshaun Edwards, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 170, so.; Aiden Frisby, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-7, 160, sr.; Hayden Hunt, New Madison Tri-Village, 6-3, 180, sr.; Kaili Merritt, New Paris National Trail, 6-0, 155, so.

Punter: Layton Hensley, Springfield Northeastern, 5-10, 184, jr.

Honorable Mention: Talon Bousman, New Paris National Trail; Henry Roberts, New Paris National Trail; Kole Heistand, New Madison Tri-Village; Noah Thompson, New Lebanon Dixie; Jamey Lipps, New Madison Tri-VIllage; Cain Bond, New Paris National Trail; Ramad Jacobs, Cincinnati College Prep Academy; Westin Marker, New Paris National Trail.

2026 OPSMA Division V All-Southwest District Teams
Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association Division V All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION V
First Team Offense
Backfield: Landen Brandenburg, Williamsburg, 6-2, 185, so. QB; Alex Collins, Carlisle, 6-1, 205, jr. RB; Brady Golliday, Lewistown Indian Lake, 6-2, 220, sr., QB; Teagan Henry, Enon Greenon, 6-0, 175, sr., QB; Danny Hoke, St. Paris Graham, 6-0, 210, sr., RB; MJ Macy, Arcanum, 5-10, 193, sr., RB.
Receivers: Aboubacar Diagouraga, Cincinnati Gamble Montessori, 6-4, 223, jr.; Lincoln Littlejohn, Casstown Miami East, 5-10, 150, sr.; Brodey Reisinger, Lewistown Indian Lake, 6-3, 200, sr.; Cooper Reynolds, Blanchester, 6-1, 160, sr.; Mason Ropp, Enon Greenon, 6-0, 170, so.; Tyce Rutledge, Waynesville, 6-2, 195, jr.
Linemen: Ben Carpenter, West Milton Milton-Union, 6-4, 235, sr.; Drew Clark, St. Paris Graham, 6-2, 280, sr.; Bronson Malott, Williamsburg, 6-3, 225, sr.; Tyler McVey, Franklin Bishop Fenwick, 6-3, 230, jr.; Gabe Poynter-Kelly, Brookville, 6-2, 250, jr.; Caden Salyer, Carlisle, 6-0, 230, jr.
Athlete: Hudson Kreke, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 190, sr.
Kicker: Emmett Hood, Cincinnati Summit Country Day, 5-10, 175, sr.

First Team Defense
Linemen: Dom Beinke, Cincinnati Madeira, 6-1, 225, sr.; Cohen Longley, Brookville, 6-1, 225, jr.; Kayden Randall, Williamsburg, 6-3, 220 so.; Aaron Rapp, Lewistown Indian Lake, 6-0, 250, jr.; Daltan Taylor, Waynesville, 6-0, 210, so.; Klayton Taylor, Camden Preble Shawnee, 6-5, 205, jr.
Linebackers: Brayden Cloud, Enon Greenon, 6-1, 210, jr.; Rylin Collins, Williamsburg, 5-6, 170, sr.; Massila "Red" Diawara, Cincinnati Gamble Montessori, 5-10, 185, sr.; Cory Kidd, Blanchester, 6-1, 210, jr.; Evan Maxson, Casstown Miami East, 5-11, 185, sr.; Tyler Watkins, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 230, sr.

Secondary: DJ Berning, Franklin Bishop Fenwick, 5-11, 175, sr.; Luke Langdon, Carlisle, 6-0, 180, jr.; Chase Raber, Cincinnati Mariemont, 6-3, 180, sr.; Luis Romero, St. Paris Graham, 5-10, 185, jr.; Korde Williams, Cincinnati Summit Country Day, 6-1, 215, so.
Punter: Landen Munafo, Franklin Bishop Fenwick, 6-3, 170, sr.

Offensive player of the year: Danny Hoke, St. Paris Graham
Defensive player of the year: Aaron Rapp, Lewistown Indian Lake
Coach of the year: Rich Clark, St. Paris Graham
Second Team Offense
Backfield: Q'Moni Bankhead, Cincinnati Gamble Montessori, 6-1, 195, jr, RB; Kody Clark, Camden Preble Shawnee, 5-9, 190, sr., RB; Jacob Culter, Miamisburg Dayton Christian, 5-7, 195, sr.; Kolten Gustin, Casstown Miami East, 6-1 200, sr., QB; McCaffrey Halcomb, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 180, jr., QB; Jordan Stafford, Jamestown Greeneview, 5-9, 160, sr., RB. Receivers: Braxton Austin, Cincinnati Summit Country Day, 5-10, 170, sr; Caleb Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, sr.; Jack Hamaker, Casstown Miami East, 5-10, 165, sr.; Evan List, Cincinnati Mariemont, 6-3, 180, sr.; Raysean Miles, Arcanum, 5-10, 155, so.; Sam Redlinger, Cincinnati Madeira, 6-0, 175, sr.

Linemen: Jeffrey Knox, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, 275, sr.; Jackson Kreimer, Williamsburg, 6-4, 220, sr.; Chase Muterspaw, Jamestown Greeneview, 6-4, 235, jr.; Paxton Sherman, Cincinnati Summit Country Day, 6-5, 240, sr.; Noah Wagner, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 240, sr.; Logan Whitman, St. Paris Graham, 6-1, 305, jr.

Athlete: Brody Schmidt, Miamisburg Dayton Christian, 5-10, 175, sr.
Kicker: Bennet Post, Waynesville, 6-4, 175, so.
Second Team Defense
Linemen: Zachary Carpenter, West Milton Milton-Union, 6-7, 245, so.; Zavior Cline, Casstown Miami East, 5-10, 240, sr.; Landon Collins, Bethel Bethel-Tate, 6-1, 175, sr.; Raizjon "Juju" Dailey, Cincinnati Gamble Montessori, 6-2, 185, so.; Carrson Franklin, Franklin Bishop Fenwick, 6-4, 200, jr.; Gavin McWhinney, St. Paris Graham, 6-1, 230, sr.

Linebackers: Donovan Corwin, St. Paris Graham, 5-8, 190, sr.; Ryan Kreutz, Cincinnati Mariemont, 6-0, 200, sr.; Michael-Anthony Lista, Carlisle, 5-8, 200, jr.; Jaxson Manning, Sabina East Clinton, 6-1, 160, fr.; Colton Stowers, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, 175, sr.; Mac Sullivan, Waynesville, 6-2, 190, sr.
Secondary: Bishop Cartwright, Arcanum, 6-1, 170, sr.; Sam Grooms, Jamestown Greeneview, 6-2, 190, sr.; Mouhamad Mangure, Cincinnati Gamble Montessori, 5-11, 168, jr.; Carson Moore, Jamestown Greeneview, 6-0, 165, so.; Ross Wagner, Arcanum, 5-9, 150, jr.
Punter: Mathis "Frenchie" Rinaudo, Cincinnati Gamble Montessori, 6-0, 175, sr.
Honorable Mention: Tyson Wright, West Milton Milton-Union; Camden Aylward, Bethel Bethel-Tate; John Baker, Waynesville; Cameron Hartman, Miamisburg Dayton Christian; Hudson Knaus, Arcanum; Eli Queen, Miamisburg Dayton Christian; Dylan Spangler, Miamisburg Dayton Christian; Trenten Vance, Sabina East Clinton; Zane Wright, Williamsburg; Maddox Young, Middletown Madison; Hayden Harrison, Waynesville; Case Teepe, St. Paris Graham; Owen Collett, Casstown Miami East; Isaac Daiga, Miamisburg Dayton Christian; Eli Deeter, West Milton Milton-Union; Colt Edwards, Enon Greenon; Elisha Jones, Cincinnati Gamble Montessori; Colton Knisley, Sabina East Clinton; JT Long, Camden Preble Shawnee; Ethan Norton, Blanchester; Emerson Snapp, Lewistown Indian Lake; Jackson Tincher, Camden Preble Shawnee; Nate Williams, Miamisburg Dayton Christian; Jayden Woods, Batavia Clermont Northeastern; Thomas Bendall, Enon Greenon; Colton Cooper, Williamsburg; Brody Jenkins, St. Paris Graham; Chase Kazmierski, Waynesville; Greyson Rhodus, Miamisburg Dayton Christian; Talan Stone, Arcanum; Brayden Behymer, Blanchester; Cooper Blackburn, Cincinnati Madeira; Isaiah Brunner, Batavia Clermont Northeastern; Manning Dilley, Williamsburg; Jakob Hoke, St. Paris Graham; Gregory Marlow, Waynesville; Weston Schmidt, Arcanum.

2026 OPSMA Division IV All-Southwest District Teams
Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association Division IV All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION IV
First Team Offense
Backfield: David Dupee, Cincinnati Wyoming, 6-0, 180, sr., QB; Grady Lantz, Urbana, 6-2, 195, sr., QB; Torii Lipscomb, Cincinnati North College Hill, 6-0, 170, sr., QB; Brody Runkle, Springfield Kenton Ridge, 5-11, 190, sr.; Nazir White, Dayton Dunbar, 5-10, 205, jr. QB; Brady Young, New Richmond, 6-5, 195, sr., QB.
Receivers: Garrett Brewer, Germantown Valley View, 6-5, 200, jr.; Kenny Cboins, Dayton Northridge, 6-3, 190, jr.; Carter Houseman, Urbana, 5-10, 150, so.: Urban Kummerer, Oakwood, 6-0, 175, sr.; Brylan Miltenberger, Cincinnati Wyoming, 6-1, 185, sr.; Brenan Shaffer, Springfield Kenton Ridge, 6-4, 225, sr.

Linemen: Lucas Bauman, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 267, sr.; Luke Freund, Cincinnati Wyoming, 6-6, 275, sr.; Matthew Manson, Wilmington, 6-0, 235, sr.; Ryan Massie-Cable, Cleves Taylor, 6-5, 295, sr.; Simon Mercado-Valentour, Reading, 6-4, 285, jr.; Hunter Pauley, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 310, sr.
Athletes: Michael Woeste, Oakwood, 6-1, 200, sr.

Kicker: George Fey, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-11, 175, sr.

First Team Defense
Linemen: Ioan Cioca, Wilmington, 5-11, 220, sr.; Jeveon Cooper, Cincinnati North College Hill, 6-4, 230, jr.; Kaiden Hadley, Germantown Valley View, 6-2, 225, sr.; Amari Jones, Dayton Meadowdale, 5-9, 185, jr.; Ty Martin, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 215, sr.; James Owens, Dayton Northridge, 6-2, 260, sr.
Linebackers: Owen Clary, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 212, sr.; Dearonn Daniel, Dayton Meadowdale, 6-2, 225, jr.; Zaevion Evans, Cincinnati North College Hill, 5-11, 185, jr.; Levi Harper, Springfield Kenton Ridge, 6-3, 225, sr.; Tyler Johnson-Huff, Cincinnati Wyoming, 6-0, 205, sr.; Josiah Pouncy, Cincinnati North College Hill, 6-3, 215, sr.; Jaymal Whitfield, Dayton Dunbar, 6-1, 205, jr.

Secondary: Chris Bradley, Cincinnati North College Hill, 5-10, 160, sr.; Donovan Brown, Cincinnati Wyoming, 5-10, 160, sr.; Elijah Harris, Dayton Meadowdale, 5-9, 155, jr.; Isaac Johnson, Germantown Valley View, 5-11, 160, sr.; Brady Thobe, Oakwood, 5-11, 180, sr.; Liam Vargo, St. Bernard Roger Bacon, 5-11, 185, sr.
Punter: Aaden Tiernan, Reading, 6-0, 190, jr.

Co-Offensive players of the year: Grady Lantz, Urbana & David Dupee, Cincinnati Wyoming
Co-Defensive players of the year: Jeveon Cooper, Cincinnati North College Hill & Josiah Pouncy, Cincinnati North College Hill
Coach of the year: Tyler Williams, Cincinnati North College Hill

Second Team Offense
Backfield: Brady Gray, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 185, jr., RB; Brody Gibbs, Germantown Valley View, 6-3, 200, sr., QB; Brodie Hopkins, Germantown Valley View, 5-9, 187, sr., RB; Alex Lee, Oakwood, 6-0, 160, jr., QB; Bryndyn Parsons, Springfield Kenton Ridge, 5-10, 175, sr., QB; Ezra White, Cincinnati North College Hill, 5-8, 170, sr., RB.

Receivers: Peyton Abner, New Richmond, 6-1, 185, sr.; Jayden Davis, Cincinnati Clark Montessori, 5-10, 175, jr.; Cooper Sandusky, Cleves Taylor, 6-5, 220, jr.; Preston Smith, Springfield Kenton Ridge, 6-1, 170, sr.; Mekhi Tyree, Dayton Northridge 5-9, 160, jr.; Maurice Watkins, Cincinnati North College Hill, 6-2, 170, jr.
Linemen: Cameron Ball, New Richmond, 5-10, 250, sr.; Camron Flannery, Germantown Valley View, 6-0, 285, sr.; Sam Gettings, Oakwood, 5-10, 225, jr.; Andrew Ghabrial, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 252, sr; Luke Myers, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 250, sr.; Kam Slade, Springfield Kenton Ridge, 6-1, 260, jr.
Athletes: Jaidyn Collier, Wilmington, 5-11, 175, so.
Kicker: Jace Horner, Clarksville Clinton-Massie, 5-8, 150, jr.
Second Team Defense
Linemen: Tate Bartlett, Cincinnati Wyoming, 6-1, 280, jr.; Noah Blankenship, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-3, 202, sr.; Mylyn Butts, Cincinnati North College Hill, 6-4, 290, fr.; Ian Davis, Cincinnati Taft, 6-0, 230, so.; Dezmond Mitchell, Cincinnati Clark Montessori, 6-1, 205, sr.; Conner Rader, Eaton, 5-11, 227, so.

Linebackers: Tommy Bedinghaus, St. Bernard Roger Bacon, 5-11, 185, sr.; Hayden Hites, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-10, 185, sr.; Ben MacPherson, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 195, sr.; Aiden Meadors, Norwood, 6-0, 195, sr.; Jordan Oppy, Dayton Northridge, 6-2, 195, sr.; Adrian Pinson-Cook, Dayton Dunbar, 5-9, 180, jr.; Justus Rose, Urbana, 6-1, 220, sr. Secondary: AJ Ashcraft, Wilmington, 5-11, 145, fr.; Zain DeWeese, Springfield Shawnee, 5-10, 180, jr.; Matthew Gibson, Dayton Dunbar, 5-9, 190, sr.; Nate Schmidt, Eaton, 6-1, 167, jr., Carson Stokes, Urbana, 5-11, 180, jr.; Mykah Wortham, Springfield Kenton Ridge, 5-11, 165, jr.
Punter: Evan Otto, St. Bernard Roger Bacon, 6-1, 175, sr.

Honorable Mention: Austin Lee, Oakwood; Colton Roberts, Urbana; Lance Williams, Oakwood; Ethan Carpenter, Bellefontaine Benjamin Logan: Semaj Cochran, Dayton Meadowdale; Darrel Crawford, Dayton Dunbar; Ezra Grisby, Cincinnati Clark Montessori; Will Gooding, Cleves Taylor; Miles Harris, St. Bernard Roger Bacon; Nate Ostendorf, Springfield Kenton Ridge; Ivan Turek, Oakwood; Josiah Puller, Wilmington; Scotty Hall, Wilmington; Rajai Hampton, Dayton Dunbar; Shep Layman, Cincinnati Hills Christian Academy; Colton Cutlip, Springfield Kenton Ridge; Parker Hager, Oakwood; Ben Morris, Oakwood; Dwayne Hines, Dayton Meadowdale; Jordin Williams, Cincinnati Clark Montessori; Bryce Clayton, Cleves Taylor; Eric Cody, St. Bernard Roger Bacon; Mark Dalton, Dayton Dunbar; Marlee Godfrey, Cincinnati North College Hill; Dylan Wolf, New Richmond.
2026 OPSMA Division III All-Southwest District Teams
Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association Division III All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION III
First Team Offense
Backfield: Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, sr., QB; Drew Cripps, Kettering Archbishop Alter, 6-0, 170, sr. RB; Gage Croley, Goshen, 5-9, 195, sr., RB; Prince Mabasa, Monroe, 6-1, 200, sr., RB; Evan Sandfoss, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-2, 185. sr., QB; Larkin Thomas, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 185, sr., QB.
Receivers: Deon Bradford, Mount Orab Western Brown, 5-11, 155, jr.; Nehemiah Engleman, Cincinnati Hughes, 5-10, 190, jr; Bentley Heckman, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 155, jr.; Devon Wilcox, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, 165, sr.
Linemen: Logan Bellman, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 270, sr.; Paul Chiasson, Bellbrook, 6-3, 240, sr.; Cal Connors, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 252, sr.; Tanner Edmonds, Kettering Archbishop Alter, 5-11, 254, sr.; Henry Hayes, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 225, sr.; Carmine Powers, Franklin, 6-3, 280, jr.
Athletes: Jaylen Lilly, Cincinnati Northwest, 5-10, 200, sr.; Max Orlando, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 180., jr.

Kicker: Noah Kosins, Bellbrook, 5-11, 165, sr.

First Team Defense
Linemen: Josh Charron, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 180, sr.; Anthony Clemens Jr., Dayton Chaminade Julienne, 6-3, 235, sr.; Max Hamilton, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-2, 220, sr.; Ryan Kolb, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 252, sr.; Sebastian Pinger, Bellbrook, 6-2, 190, sr.
Linebackers: Jake Botti, Kettering Archbishop Alter, 5-10, 191, sr.; Aven Caudill, Bellefontaine, 6-0, 190, jr.; Chimdi Eze, Kettering Archbishop Alter, 6-3, 203, sr.; Raiden Nicholls, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 185, sr.; Topher Wachtel, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 185, jr.

Secondary: Elias Dangerfield, Dayton Chaminade Julienne, 6-3, 180, sr.; Dylan Hartman, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 170, sr.; Talan Hoover, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 150, sr.; Hezikiah Kelley, Cincinnati Northwest, 6-2, 207, sr.; Jack Kosins, Bellbrook, 5-11, 180, sr.; Cam Telinda, Goshen, 6-1, 180, sr.
Punter: Matt Tipps, Dayton Archbishop Carroll, 6-4, 220, sr.

Offensive player of the year: Larkin Thomas, Tipp City Tippecanoe
Defensive player of the year: Jack Kosins, Bellbrook
Coach of the year: Jeff Jenkins, Bellbrook
Second Team Offense
Backfield: Colston Artz, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 183, jr., RB; Brody Barber, Mount Orab Western Brown, 6-4, 205, so., QB; Ethan Dixon, Cincinnati Northwest, 6-1, 215, sr., RB; Bronson Epifano, Bellbrook, 5-10, 172, jr., RB; Mason Reynolds, Monroe, 6-0, 150, jr., QB; Robert Scroggins, Dayton Ponitz Career Technology Center, 5-9, 165, sr. RB.

Receivers: Dillon Jones, Bellefontaine, 6-2, 170, jr.; Sultan Khaleel, West Carrollton, 6-4, 210, sr.; Connor Powderly, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-2, 200, sr.; Grant Titley, Tipp City Tippecanoe, 6-2, 180, sr.
Linemen: Brady Elliott, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 205, sr.; Jayren Ford, Thurgood Marshall, 6-2, 220, sr.; Charles Goode, Cincinnati Hughes, 6-2, 260, so.; Anthony Gutierrez, Greenville, 5-11, 235, sr.; Hayden Peters, Goshen, 6-3, 330, sr.; Desmond Thomas Jr., Dayton Chaminade Julienne, 6-2, 245, sr.
Athletes: Jomar Berg, Goshen, 5-6, 150, sr.; Ryan Michael, Franklin, 6-3, 190, jr.
Kicker: Drew Seinen, Cincinnati Indian Hill, 5-7, 155, sr.
Second Team Defense
Linemen: Caleb Buckner, West Carrollton, 6-2, 225, jr.; Ben DeHart, Monroe, 6-1, 240, jr.; Brody Flynn, Goshen, 5-7, 150, sr.; James Merry, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 172, sr.; Jah’Bron Ridley, Cincinnati Hughes, 6-0, 245, sr.

Linebackers: Bryce Elmeir, Bellbrook, 6-0, 195, so.; Toby Hoover, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 158, jr.; Adam Pena, Mount Orab Western Brown, 6-3, 240, sr.; Kaleb Peters, Cincinnati Northwest, 6-1, 215, sr.; Matthew Powderly, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 214, jr.
Secondary: Gunner Blevins, Franklin, 6-1, 180, so.; Jack Davis, Bellbrook, 6-1, 175, so.; Pierre Jones, Cincinnati Mount Healthy, 5-8, 160, sr.; Keegan O’Hara, Monroe, 5-10, 160, sr.; Anthony Smith, Dayton Archbishop Carroll, 5-6, 145, so.; Eli Sterling, Cincinnati Northwest, 6-0, 178, sr.
Punter: Eli Neri, Cincinnati Northwest, 6-3, 280, sr.

Honorable Mention: Cole Barr, Mount Orab Western Brown; DJ Blaine, New Carlisle Tecumseh; J’Veon Jackson, Cincinnati Northwest; Reece Reittinger, Tipp City Bethel; Ethan Maxwell, Tipp City Bethel; Virgil Goodwine, Dayton Ponitz Career Technology Center; Chris Grant, Cincinnati Northwest; Thornton McKenzie IV, West Carrollton; Tyler Fitzgerald, Cincinnati Indian Hill; Joey Hargis, Batavia; Kollin Harris, Dayton Archbishop Carroll; Dalton Massie, New Carlisle Tecumseh; Tion Pounds, Dayton Ponitz Career Technology Center; Charles Roberts, Cincinnati Hughes; Raymond Scroggins, Dayton Ponitz Career Technology Center; Kannen Adams, Cincinnati Hughes; Devin Berner, New Carlisle Tecumseh; Isaac Kerg, Greenville; Carson Pund, Bellbrook; Sam Adkins, Tipp City Tippecanoe; Austin Ashurst, Cincinnati Northwest; Isaac Broering, Tipp City Tippecanoe; Logan Feurbach, Dayton Archbishop Carroll; Tapp Gallagher, Bellbrook; Donte King, Cincinnati Hughes; Tyquan Nelson, Dayton Ponitz Career Technology Center; Jamario Phifer, Cincinnati Northwest; Clayton Smith, Mount Orab Western Brown; JT Frantz, Bellbrook; Cade Havill, Tipp City Tippecanoe; Rylin Anderson, Mount Orab Western Brown; Gage Denham, Greenville; Grant Diorio, Bellbrook; Kierre Jones, Cincinnati Mount Healthy; Caden Slusher, Goshen; Omontae Phillips-Smith, Cincinnati Hughes;

2026 OPSMA Division II All-Southwest District Teams
Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association Division II All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:
DIVISION II
First Team Offense
Backfield: Carter Breedlove, Trenton Edgewood, 5-11, 200, sr., RB; Jordan Davis, Cincinnati Anderson, 5-11, 205, sr.; Savion Davis, Cincinnati Withrow, 5-11, 175, jr., QB; Chase Even, Hamilton Badin, 5-11, 195, jr., RB; Brady Lawhon, Harrison, 6-2, 190, sr., QB; Devin McCormick, Riverside Stebbins, 6-2, 185, sr., QB; Brody O'Banion, Trenton Edgewood, 5-10, 190, sr., RB; Owen Scalf, Cincinnati Anderson, 6-2, 190, sr., QB.
Receivers: Charles Alexander Jr., Cincinnati Withrow, 6-3, 190, sr.; Camar Ellis, Oxford Talawanda, 5-10, 165, sr.; Lucas Miller, Vandalia Butler, 6-3, 295, sr.; Callan Poland, Cincinnati Turpin, 6-3, 175, jr.; Demarco Ruffin, Xenia, 5-11, 170, so.; Tysin Weaver, Cincinnati Anderson, 6-2, 195, sr.
Linemen: Charlie DeWitt, Loveland, 6-4, 290, sr.; Jordan Ellis, Oxford Talawanda, 6-3, 280, sr.; Mitchell Finkes, Troy, 6-1, 255, sr.; Ryder Jones, Trenton Edgewood, 5-11, 210, sr.; Rahmiir Murphy, Cincinnati La Salle, 6-1, 300, sr.; Owen Wells, Kings Mills Kings, 6-5, 270, jr.; Nic Zah, Loveland, 6-0, 220, sr.
Athletes: Jack McLaughlin, Cincinnati La Salle, 5-9, 170, sr.; Wes Rohler, Fairborn, 5-9, 180, sr.

Kicker: Matt Barth, Troy, 6-1, 200, sr.

First Team Defense
Linemen: Bariyus Allen, Dayton Belmont, 6-5, 300, sr.; Carter Canaan, Trenton Edgewood, 5-11, 190, sr.; Joshua Erkins, Cincinnati Withrow, 6-1, 190, jr.; Quintin Petty, Trotwood Trotwood-Madison, 6-3, 243, sr.; Jameer Whyce, Trotwood Trotwood-Madison, 6-5, 280, sr.; Balin Wong, Hamilton Badin, 5-9, 195, jr.
Linebackers: David Baldock, Harrison, 6-3, 210, sr.; Alex Galante, Hamilton Ross, 5-10, 195, sr.; Antwoine Higgins, Cincinnati Anderson, 6-4, 235, sr.; Landon Sullenberger, Piqua, 6-2, 219, so.; Izzy Taylor, Harrison, 5-8, 200, jr.; Jamison Williams, Xenia, 6-0, 195, so.

Secondary: Mister Achoe, Cincinnati Withrow, 5-10, 165, jr.; Ace Alston, Cincinnati Anderson, 6-1, 190, sr.; Easton Ballinger, Trenton Edgewood, 5-7, 165, so.; Ben Markarian, Harrison, 6-0, 195, sr.; Kemper McAfee, Oxford Talawanda, 6-0, 185, sr.; Jariah Zigo, Trotwood Trotwood-Madison, 5-9, 175, jr.Punter: Grayson Bedacht, Cincinnati La Salle, 5-9, 175, jr.

Offensive player of the year: Owen Scalf, Cincinnati Anderson
Defensive player of the year: Antwoine Higgins, Cincinnati Anderson
Coach of the year: Evan Dreyer, Cincinnati Anderson
Second Team Offense
Backfield: Casey Anderson, Troy, 5-10, 185, so., RB; Dion Clardy, Cincinnati Withrow, 5-8, 200, jr., RB; Ethan Hainline, Oxford Talawanda, 5-11, 185, jr., RB; Sid Harbin, Loveland, 6-1, 215, so., RB; Will Schmittauer, Cincinnati Turpin, 6-2, 170, jr., QB; Drew Suess, Vandalia Butler, 6-3, 170, sr., QB; Jake Van Gorden, Oxford Talawanda, 5-11, 175, so., QB; Oliver Young, Kings Mills Kings, 5-9, 185, so., RB.

Receivers: Anthony Harris, Riverside Stebbins, 6-4, 185, sr.; Hudson Heid, Hamilton Badin, 6-2, 190, sr.; Tyshawn Johnson, Cincinnati Withrow, 5-7, 155, sr.; Cooper Kathman, Cincinnati Anderson, 6-1, 195, sr.; Colton Rehage, Harrison, 5-10, 185, jr.; Nathan Tucker, Kings Mills Kings, 5-10, 170, sr.
Linemen: Konner Bates, Vandalia Butler, 6-2, 220, sr.; D'mari Hiser, Cincinnati Withrow, 6-3, 290, sr.; Jake McConnell, Hamilton Ross, 6-2, 290, sr.; William Means, Cincinnati Withrow, 6-1, 330, so.; Denario Price, Sidney, 6-2, 340, sr.; Owen Swift, Troy, 5-11, 210, sr.
Athletes: Reginald Gardner, Dayton Belmont, 5-7, 150, sr.; Tyler Roby, Cincinnati La Salle, 6-3, 180, sr.
Kicker: Adam Laamri, Fairborn, 5-7, 140, jr.
Second Team Defense
Linemen: Chris Barnes, Cincinnati Withrow, 6-2, 220, sr.; Tyre Bush-Freeman, Cincinnati Aiken, 6-0, 250, jr.; Myles Haney, PIqua, 6-2, 217, sr.; Jaylon Jones, Kings Mills Kings, 6-4, 230, so.; John Smith, Cincinnati La Salle, 6-3, 225, jr.; Cole Tasker, Troy, 6-2, 205, jr.

Linebackers: Tyler Carpenter, Trotwood Trotwood-Madison, 6-2, 210, sr.; Ethan Kirkpatrick, Troy, 5-11, 185, sr.; Windon Lowe, Oxford Talawanda, 5-11, 200, jr.; Jack Pearson, Kings Mills Kings, 6-0, 195, sr.; Jackson Turner, Hamilton Badin, 5-10, 170, jr.; Landon Wagers, Trenton Edgewood, 5-9, 190, sr.
Secondary: Dion Casey, Vandalia Butler, 64, 180, sr.; Jay Hancock, Piqua, 5-10, 167, sr.; Kaleb Jemison, Cincinnati Aiken, 5-10, 150, jr.; Kash Jordan, Vandalia Butler, 5-10, 180, sr.; Clayton Phillips, Fairborn, 6-0, 170, sr.; DMaurie Riley, Cincinnati Withrow, 5-8, 160, sr.
Punter: Blake Sutton-Shumway, Xenia, 5-9, 165, jr.

Honorable Mention: Jaxson Austin, Xenia; Joey Beckett, Oxford Talawanda; De’Andre Carr-Short, Cincinnati Aiken; Kyle Davidson, Harrison; Zye' Air Fields, Trotwood Trotwood-Madison; Maleek Franklin, Sidney; Deondre Jenkins, Cincinnati Aiken; Brody Poetter, Cincinnati Anderson; Christian Roether, Harrison; Aaron Dandre, Dayton Belmont; Wyatt Dennis, Harrison; Trey Fette, Harrison; Gage Stephan, Xenia; Brandon Bolender, Cincinnati Anderson; Jeremiah Goodrum, Xenia; Carter Jordon, Oxford Talawanda; Mac Kerschbaum, Xenia; Jerod Lindsey, Cincinnati Anderson; Isaiah Rios, Piqua; Shameer Cunningham, Dayton Belmont; Corian Harrison, Riverside Stebbins; Terrione Kelly, Cincinnati Withrow; Tyler Noble, Kings Mills Kings; J'alan Robinson, Dayton Belmont; Tyler Thompson, Xenia; Jesse Valdez, Troy; Bronson Baker, Harrison; Rylen Dean, Cincinnati Anderson; Donavan Dennis, Trotwood Trotwood-Madison; Mason Hainline, Oxford Talawanda; Josiah Parks, Fairborn; Ryland Ray, Riverside Stebbins; Billy Trent, Riverside Stebbins; Zamauree Williams, Cincinnati Withrow; LT King, Hamilton Badin; Carson Ashley, Xenia; Quinn Gagen, Cincinnati Anderson; Ayden Hansford, Trenton Edgewood; Jordan Richwine, Fairborn.

2026 OPSMA Division I All-Southwest District Teams
Here is a look at the 2026 Ohio Prep Sports Media Association Division I All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:
DIVISION I
First Team Offense
Backfield: Kaden Estep, Cincinnati Elder, 6-1, 180, sr., QB; Isaiah "Zeek" Garrett, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 175, sr., RB; Britton "Juice" Glover-Brown, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-11, 208, so., RB; Kye Graham, Huber Heights Wayne, 6-2, 215, jr. QB; Jordan Hall, Cincinnati Princeton, 6-0, 205, sr., RB; Kenyon Norman, West Chester Lakota West , 6-1, 191, sr., RB.
Receivers: Cordell Ball, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 197, jr.; Noah Biliniski, Springboro, 6-1, 175, sr.; Jamier Brown, Huber Heights Wayne, 6-0, 190, sr.; Carter Jones, Liberty Township Lakota East, 5-9, 166, sr.; Andrew Lyman, Cincinnati Elder, 6-3, 195, sr.; Timmothy Thompson, Springfield, 6-2, 188, so.
Linemen: Lual Aleu, Cincinnati Winton Woods, 6-4, 305, sr.; Kavon Blackmon, Springfield, 6-6 278, jr.; JJ Cook, Miamisburg, 6-2, 260, sr.; Ben McIlvain, Kettering Fairmont, 6-4, 270, sr.; Patrick O'Brien, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-6, 305, sr.; Tucker Snelling, Lebanon, 6-1, 295, sr.

Athlete: Key'Sean Torbert, Cincinnati Princeton, 5-11, 185, jr.

Kicker: AJ Fitzstephens, Liberty Township Lakota East, 5-11, 159, jr.

First Team Defense
Linemen: Jaiden Davis, Middletown, 6-3, 270, sr.; Julian Dwyer, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, 260, jr.; Terrance Jones Jr., Cincinnati Princeton, 6-2, 230, sr.; Jayvion McKinney-Cooper, Cincinnati Winton Woods, 5-10, 220, sr.; Carter Napier, Springboro, 6-3, 270, sr.; Reilly Newman, West Chester Lakota West, 6-6, 316, sr.
Linebackers: Judah Blair, West Chester Lakota West, 6-2, 194, jr.; Jahmiere Daniels, Springfield, 6-1, 210, sr.; Pete Fortkamp, Cincinnati Elder, 6-3, 215, jr.; Griffin Lyons, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 230, jr.; AJ Taylor, Centerville, 6-1, 210, sr.; Max Weimer, Springboro, 5-11, 180, sr.

Secondary: Roman Combs, West Chester Lakota West, 6-4, 197, sr.; Kelvin Keyes Jr., Beavercreek, 5-10, 180, sr.; Marino Middleton, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-0, 182, sr.; Monsanna Torbert, Cincinnati Princeton, 6-1, 180, sr.; Graham Uran, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 200, jr.; Soren Vitas, Centerville, 6-1, 205, sr.
Punter: Tucker Wall, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 190, jr.

Co-Offensive players of the year: Kaden Estep, Cincinnati Elder & Kenyon Norman, West Chester Lakota West
Defensive player of the year: Jahmiere Daniels, Springfield
Co-Coaches of the year: Nate Mahon, Little Miami & Trace Smitherman, Beavercreek

Second Team Offense
Backfield: Brandon Birdsong, Springboro, 5-10, 178, sr., RB; Logan Doty, Kettering Fairmont, 5-11, 200, sr., RB; Roman Garr, Cincinnati Colerain, 6-4, 190, jr., QB; Nile Knutson, Liberty Township Lakota East, 5-11, 185, jr., QB; Aidan Newdigate, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 240, sr., QB/RB; Logan Schmenk, Lebanon, 5-10, 165, sr., RB.

Receivers: Karmelo Jordan, West Chester Lakota West, 6-0, 170, sr.; Braylon Keyes, Springfield, 5-11, 165, sr.; Wyatt Lassen, Lebanon, 6-2, 195, jr.; Lorenzo McMullen Jr., Cincinnati Princeton, 6-2, 185, jr.; Braxton Thurman, Liberty Township Lakota East, 5-5, 156, sr.; Logan Von Holle, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 205, sr.
Linemen: Alex Bolar, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-3, 305, sr.; Andrew Cramerding, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 310, jr.; Cameron Crigler, Fairfield, 6-2, 305, sr.; Marvelous Elendu, West Chester Lakota West, 6-4, 292, jr.; Jason Middleton, Centerville, 6-6, 265, sr.; Marquis Myers, Springfield, 6-2, 280, sr.
Athlete: Nehemiah Ferguson, Cincinnati West Clermont, 6-0, 190, jr.
Kicker: Colby Barr, Clayton Northmont, 6-2, 230, sr.
Second Team Defense
Linemen: Evan Gray, Lebanon, 5-10, 220, sr.; Kaden Lawson, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-0, 217, jr.; Samson Lingenfelter, Beavercreek, 6-1, 245, sr.; Jaylen Mercer, Cincinnati Princeton, 6-5, 290, sr.; Kehyon Roberts, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 215, sr.; Tyrel Thompson, Springfield, 6-3, 215, sr.  

Linebackers: Tra’vion Bailey, Liberty Township Lakota East, 6-2, 220, sr.; Chris Hyde, Middletown, 5-10, 210, jr.; Kobe Lewis, Fairfield, 6-3, 215, sr.; Terence Moore, Cincinnati Winton Woods, 6-0, 205, jr.; Avery Parker, Cincinnati Princeton, 6-3, 210, so.; Connor Robinson, Kettering Fairmont, 6-0, 195, sr.
Secondary: DJ Bryant, Middletown, 5-10, 155, sr.; Christian Coston, Cincinnati Winton Woods, 6-2, 190, sr.; Tanner Meadows, Morrow Little Miami, 5-11, 185, sr.; Eric Ruther, Fairfield, 6-0. 180, sr.; Gianni Simpson, Cincinnati Princeton, 5-9, 165, sr.; Jamison Webster, Beavercreek, 5-11, 180, sr.
Punter: Hunter Gagen, Fairfield, 5-11, 180, sr.

Honorable Mention: Ziere Alston, Centerville; Allen Brown Jr., Liberty Township Lakota East; Beckett Bush, Liberty Township Lakota East; Harlem Coleman, Middletown; Aaden Curtis, Huber Heights Wayne; Ka'ronn Daugherty, Cincinnati Princeton; Maddox Dixon, Springboro; Quaylen Hamilton, Hamilton; Colin Hunter, Beavercreek; Karson Jordan, West Chester Lakota West; Charles Newton Jr., Cincinnati Princeton; Amileo Norvell, Springfield; Brayden Redd, Huber Heights Wayne; Capone Shavers, Hamilton; Malachi Smith, Cincinnati Colerain; Kolby Wallace, Kettering Fairmont; Jonathan Balsly, Mason; Sidney Booker, Clayton Northmont; Brayden Barry, Cincinnati Princeton; Andrew Fryer, West Chester Lakota West; Carter Hainey, Morrow Little Miami; Derrick Jeffries, Cincinnati Princeton; Fletcher Kenkle, Cincinnati Oak Hills; Kory Minor, Huber Heights Wayne; Axsel Rogers, Fairfield; Cris’Shaun Smith, Middletown; Deacon Wilson, Hamilton; Tayjuan Wright, Springfield; Braylon Bryant, Middletown; Reid Byers, Fairfield; Jon Civils, Cincinnati Princeton; Milon Cokes, Miamisburg; Blake Courtney, Miamisburg; Max Doogan, Cincinnati Elder; Eli Hodge, West Chester Lakota West; Ty'Shawn Long, Springfield; Damir Richardson, Cincinnati Princeton; Cam Wells, Liberty Township Lakota East; Carson Haggins, Middletown; Tyler Homan, Cincinnati Elder; Aidan Turner, Hamilton; Carter Brueshaber, West Chester Lakota West; Gabriel Clyne, Huber Heights Wayne; Joey Corcoran, Mason; Jaden Freeman, Cincinnati Princeton; Austin Hosler, Cincinnati West Clermont; Andy Hutton, Mason; Kal-El Johnson, Cincinnati Archbishop Moeller; Brendan Lauber, Liberty Township Lakota East; Sawyer Lingenfelter, Beavercreek; Tyler Meadows, Morrow Little Miami; Tyler Newman, Cincinnati Oak Hills; Trevon Rodgers, Springfield; Carson Sagraves, West Chester Lakota West; Keegan Stacy, Middletown; Javian Williams, Cincinnati Princeton; Phil Bailey, Cincinnati Archbishop Moeller; DeMonnie Dawson, Cincinnati Colerain; Kru Collins, Springboro; David Fields, Cincinnati Princeton; Jayden Davis, Cincinnati Archbishop Moeller; James Dyer IV, Huber Heights Wayne; Jasiah Feliciano, Cincinnati West Clermont; Desean Flagg Jr., Cincinnati Colerain; Jordan Foster, Lebanon; Will Gibson, Middletown; Aaron Jacobs, Cincinnati Colerain; Tristen Lofton, Fairfield; Kingston Majeed, Miamisburg; Brydon Martin, Miamisburg; Tayt Moore, Hamilton; Xavier Ratica, West Chester Lakota West; Jaydan Smith, Clayton Northmont; Carter Stewart, Morrow Little Miami; Ka’leem Taylor, Middletown; Chase Walpole, Cincinnati Elder; Reggie Watson, Cincinnati Archbishop Moeller; Isaiah Hill, Cincinnati Sycamore; Joshua Thornton, Cincinnati Walnut Hills; Caylen Murray, Cincinnati Walnut Hills; Brayden Carpenter, Miamisburg; Anquan Evans, Cincinnati Oak Hills; Aiden Graham, Cincinnati St. Xavier; Kellen Reeves, Beavercreek; Amerius (Tubby) Stringer, Hamilton; Brayden Brown, Morrow Little Miami; Finn Freshwater, Miamisburg; Max Miller, Springboro; Kolby Morgerson, Middletown; Alex Nagel, Mason; Lincoln Schreiber, Cincinnati Oak Hills; Jackson Smith, West Chester Lakota West; Christoper Wallace, Springfield.

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