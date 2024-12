Moeller QB Matt Ponatoski named Division I state offensive player of the year

SYCAMORE TOWNSHIP, Ohio — Moeller junior quarterback Matt Ponatoski has added yet another statewide award due to his memorable season.

Ponatoski was named Thursday afternoon as the Division I state offensive player of the year. The recognition arrives a week after Ponatoski was named Ohio’s Mr. Football and the Gatorade Ohio Player of the Year.

The Division I All-Ohio teams and players of the year were selected Thursday by the Ohio Prep Sports Media Association.

Ponatoski was 281 for 405 in passing attempts for 4,217 yards and 57 touchdowns this past season, according to Moeller Assistant Athletic Director George Smith. Ponatoski had 30 carries for nine yards and a touchdown.

Ponatoski helped to lead Moeller (14-2) to the Division I state final Dec. 6 at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton. Moeller completed its season as the Division I state runner-up.

“He’s unbelievable,” Moeller coach Bert Bathiany said this postseason. “I get to see that every day in practice. He’s unbelievable. He’s the best player in Ohio in my mind. He absolutely is. I’ll just leave it at that.”

This is the second straight season that Moeller has earned a Mr. Football recipient. University of Michigan freshman running back Jordan Marshall won the 2023 award as a senior at Moeller. Ponatoski and Marshall are former teammates who remain friends.

Ponatoski is also a nationally-ranked baseball player who competes as a shortstop and pitcher in the Moeller baseball program.

OPSMA Division I Ohio Offensive Player of the Year: Matt Ponatoski, Cincinnati Moeller

OPSMA Division I Ohio Defensive Player of the Year: Nate Gregory, Lakewood St. Edward

OPSMA Division I Ohio Coach of the Year: Bill Franks, Newark

First Team Offense

QB: Andrew Leonard, Powell Olentangy Liberty, 5-10, 180, sr.; Scotty Fox, Mentor, 6-2, 215, sr.; Matt Ponatoski, Cincinnati Moeller, 6-1, 195, jr.; Sam Wiles, West Chester Lakota West, 5-11,174, sr.

RB: Favour Akih, Delaware Hayes, 6-0, 190, jr.; Kristian Satterfield, Massillon Jackson, 5-8, 165, sr.; Marquise Davis, Cleveland Heights, 6-0, 210, sr.; Jackson Farley, Mentor, 5-9, 180, jr.

WR/TE: Preston Bowman, Pickerington North, 6-0, 195, sr.; Zach Hackleman, Lakewood St. Edward, 6-1, 170, jr.; Jairo Williams, Lorain, 5-8, 160, sr.; Luka Gilbert, West Chester Lakota West, 6-8, 238, sr.; Jovan Love, Cincinnati Moeller, 6-3, 200, sr.

OL: Jake Cook, Westerville North, 6-5, 290, sr.; Carter Lowe, Toledo Whitmer, 6-6, 310, sr.; Landry Brede, Mentor, 6-6, 295, jr.; Sandale Jackson, Cleveland Heights, 6-8, 340, sr.; Jayden Clark, Clayton Northmont, 6-4, 305, sr.; Tucker Kattus, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 310, sr.

K: Leland Gantz, Centerville, 6-0, 175, sr.

First Team Defense

DL: Jalen Joyce, Groveport Madison, 6-0, 260, sr.; Cal Thrush, Upper Arlington, 6-4, 245, sr.; Jaden Woods, Lakewood St. Edward, 6-0, 275, sr.; Shelvon Hibbett, Cincinnati Princeton, 6-2, 235, sr.; Delan Massey-Wright, Cincinnati Winton Woods,6-2, 295, sr.; Trey Verdon, Hamilton, 6-2, 230, sr.

LB: Terrell Holcomb, Gahanna Lincoln, 6-2, 210, sr.; Joseph Seney, Perrysburg, 5-11, 195, sr.; Dante McClellan, Canton McKinley, 6-2, 215, sr.; Nate Gregory, Lakewood St. Edward, 6-0, 225, sr.; Storm Miller, Strongsville, 6-2, 225, jr.; Justin Hill, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 230, sr; Paul Nelson, Cincinnati Princeton, 6-3, 220, LB, sr.; Grant Beerman, West Chester Lakota West, 6-4, 216, sr.

DB: Treyton Schroeder, Lewis Center Olentangy Orange, 5-9, 160, jr.; Kaden Gebhardt, Lewis Center Olentangy, 6-2, 195, jr.; Aydin Buchanan, Lakewood St. Edward, 5-11, 190, sr.; Jussiah Williams-West, Huber Heights Wayne, 6-2, 175, sr.; Donmiel Rogers, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 175, sr.; Ja’Kobe Clapper, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 215, jr.

P: Garrett Brown, Delaware Hayes, 5-11, 190, sr.

Second Team Offense

QB: Amari Valerio-Hudson, Dublin Coffman, 6-0, 175, sr.; Levi Davis, Lewis Center Olentangy Orange, 6-0, 185, jr.; Rocco Williams, Pickerington Central, 6-2, 195, jr.; Brock Baker, Kettering Fairmont, 6-4, 215, sr.

RB: Gracen Goldsmith, Hamilton, 5-10, 208, sr.; Keevin Gibbon, Hilliard Davidson, 5-9, 205, sr.; Logan Doty, Kettering Fairmont, 5-11, 185, so.; Michael Taylor, Pickerington North, 5-10, 198, sr.

WR/TE: Drayson Peterson, Newark, 5-11, 180, sr.; Christian Moulton, Powell Olentangy Liberty, 6-0, 170, sr.; Jacob Ragland, Findlay, 5-10, 170, sr.; Justen Hodge, Mentor, 6-1, 190, jr.; Jamier Averette-Brown, Huber Heights Wayne, 6-0, 165, so.

OL: Ayden Annarino, Pickerington North, 6-3, 280, sr.; Jake Marzich, Delaware OIentangy Berlin, 6-3, 265, sr.; Baylor Wilkin, Findlay, 6-5, 275, sr.; Cormac Lally, Strongsville, 6-4, 250, sr.; Kuol Kuol, Centerville, 6-6, 260, sr.; Raphael Greene, Cincinnati Winton Woods, 6-5, 330, sr.

K: Dylan Tackett, Mentor, Mentor, 5-11, 205, sr.

Second Team Defense

DL: Keishaun Calhoun, Groveport Madison, 6-3, 265, sr.; Daniel Stephens, Lewis Center Olentangy, 6-0, 285, jr.; Eric Bush, Perrysburg, 5-11, 285, sr.; Dior Garner, Canton McKinley, 6-4, 275, sr.; Julian Solis, Mentor, 6-0, 240, sr.; Logan Wilkins, Kettering Fairmont, 6-2, 180, sr.

LB: Spencer Barninger, Mentor, 6-1, 210, sr.; Kyron Dolby, Springfield, 5-11, 205, sr.; Derrick Uran, Cincinnati Elder, 6-2, 190, jr.; Aidan Weimer, Springboro, 6-2, 215, sr.; Cooper Josefczyk, Medina, 6-1, 230, sr.; Mitchell Braucher, Massillon Jackson, 6-2, 185, sr.

DB: Emoni Smith, Galloway Westland, 6-1, 180, jr.; Zach Corna, Upper Arlington, 5-11, 190, sr.; Will Musgrove, Lewis Center Olentangy Orange, 6-0, 180, sr.; Tylin Davis, Toledo Whitmer, 6-3, 195, sr.; Bradley Eaton, Lakewood St. Edward, 5-9, 170, sr.; Joey DiTullio, Cincinnati Elder, 5-10, 160, sr.

P: Trent Maxam, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 170, sr.

Third Team Offense

QB: Carson Welsh, Grove City, 6-0, 185, jr.; Tyrell Lewis, Huber Heights Wayne, 6-1, 195, sr.; Jamison Kitna, Liberty Township Lakota East, 6-2 220, sr.; Kam Montgomery, Canton McKinley, 6-5, 210, sr.

RB: Raishad King, Groveport Madison, 5-10, 175, sr.; Ocir Kimble, Lorain, 6-2, 185, sr.; Tyler George, Fairfield, 5-9, 185, sr., Daniel Vollmer, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 220, jr.

WR/TE: Matty Giannantonio, Dublin Jerome, 6-1, 185, jr.; Sherone “Deuce” White, Pickerington Central, 5-9, 165, sr.; Austin VanHuss, Mentor, 6-2, 185, sr.; Matt Fogler, Cincinnati Moeller, 6-3, 185, sr.; Zy’Aire Fletcher, Springfield, 6-6, 221, sr.

OL: Masyn Zahursky, Berea-Midpark, 6-4, 265, sr.; Sawyer Prementine, Lakewood St. Edward, 6-3, 290, sr.; Jackson Goodspeed, Elyria, 6-4, 280, jr.; Bret Fuller, Kettering Fairmont, 6-1, 255, sr.; Maddox Zeigler, Cincinnati West Clermont, 6-1, 295, sr.; Jeremy McDowell, Gahanna Lincoln, 6-3, 265, sr.

K: Vincenzo DiTeodoro, Brunswick, 6-1, 200, jr.

Third Team Defense

DL: Elijah Durham-Smith, Pickerington North, 6-2, 233, jr.; Jah’Marione McAllister, Pickerington Central, 5-11, 280, sr.; Jameil Hamm, Cleveland Heights, 6-3, 240, sr.; Luke Wilson, Lorain, 6-0, 315, sr.; Royce Rogers, Springfield, 6-1, 260, jr.; Mason Keely, Centerville, 6-2, 230, sr.

LB: Austin Stamp, Powell Olentangy Liberty, 6-0, 195, sr.; CJ Sanna, Lewis Center Olentangy, 6-3, 215, jr.; Jay'l Diaz, Lorain, 5-10, 200, jr.; Cam Thomas, West Chester Lakota West, 6-1, 204, jr.; Cohen Reip, Liberty Township Lakota East, 6-2, 230, sr.; Andre Parker Jr., Cincinnati Princeton, 6-1, 215, jr.

DB: Terris Dudley, Hilliard Bradley, 6-4, 205, sr.; Aiden “Rocky” Jones, Galloway Westland, 5-8, 165, sr.; Malachi Taylor, Pickerington North, 6-0, 185, jr.; Paul Knapke, Hilliard Davidson, 6-2, 175, sr.; Jayshon Thomas, Cleveland St. Ignatius, 5-10, 180, jr.; Mitchell Hausler, Berea-Midpark, 6-0, 210, sr.

P: Kellen Moyer, Lakewood St. Edward, 5-11, 185, sr.

Honorable Mention

QB: Aiden Eviston, Delaware Olentangy Berlin, 6-0, 230, sr.; Ronald Jackson, Westerville North, 5-11, 175, sr.; Bo Rickman, Cincinnati West Clermont, 6-0, 175, sr.; Thomas Csanyi, Lakewood St. Edward, 6-2, 190, sr.; Elijah Gray, Parma Normandy, 6-1, 220, sr.

RB: Jonathan Stevens, Westerville North, 6-0, 190, sr.; Ayden McKinstry, Grove City, 6-0, 180, sr.; Jake Struck, Powell Olentangy Liberty, 6-1, 205, sr.; Landon Young, Cincinnati West Clermont, 6-1, 215, jr.; Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East, 5-8, 180, jr.; Grant Washington, Cleveland St. Ignatius, 6-0, 195, sr.; Elijah Harris, Cleveland Heights, 5-11, 180, fr.

WR/TE: Christian Werling, Dublin Coffman, 6-3, 240, sr.; Max Johnson, Middletown, 6-0, 175, sr.; Landen Miree, Cincinnati Princeton, 6-4, 220, jr.; Max Supe, Cincinnati Oak Hills, 6-0, 180, sr.; Jaxon Long, Springboro, 6-3, 188, jr.; Brayden Wilhite, Springboro, 6-1, 175, sr.; Joseph Saffold, Lakewood St. Edward, 6-0, 175, jr.; Alex Espay, Strongsville, 5-10, 155, jr.; Steve Maiher, Elyria, 6-0, 170, sr.

OL: Robbie Eberhardt, Massillon Jackson, 5-11, 265, sr.; Titus Land, Cincinnati Moeller, 6-1, 275, sr.; Jerome Howe, Springfield, 6-4, 283, sr.; Tyler Meadows, Liberty Township Lakota East, 6-8, 315, sr.; Jonathan White, Cincinnati, Princeton, 6-3, 325, sr.; Isaiah Ray, Lorain, 5-10, 275, sr.; Will Conroy, Cleveland St. Ignatius, 6-3, 280, jr.; Mason Wilhelm, Lakewood St. Edward, 6-4, 290, jr.; Colin Prichard, Mentor, 6-5, 245, jr.; Jason Owens, Cleveland Heights, 6-2, 290, sr.; Archer Soltis, Lakewood St. Edward, 6-2, 300, sr.

K: Avery Browning, Hilliard Davidson, 5-9, 165, so.; Rayan Farhan, Toledo Whitmer, 5-8, 190, sr.; Kofi Adubofuor, West Chester Lakota West, 6-1, 183, jr.; Max Gehring, Kettering Fairmont, 6-2, 181, sr.

DL: Austin Rose, Newark, 6-4, 212, sr.; Myles Harrison, Pickerington Central, 6-3, 220, sr.; K’Vuone McNeal, Canton McKinley, 6-3, 225, sr.; Eli Nichols, Brunswick, 6-1, 200, jr.; Christian Harris, Cincinnati Moeller, 6-1, 275, sr.; Jonah Hayes, Cincinnati Moeller, 6-6, 220, sr.; Jackson Heims, Springfield, 6-2, 225, sr.; Derrick Singletary, Middletown, 6-3, 220, jr.; Ezra Williams, Lorain, 5-10, 270, jr.; Yon German, Lakewood St. Edward, 6-0, 215, sr.; Austin Adkins, Strongsville, 6-2, 250, jr.

LB: Rocco Paschal, Pataskala Watkins Memorial, 5-9, 215, jr.; Jordan Warmath, Massillon Jackson, 5-11, 190, sr.; David Potter, Canton GlenOak, 5-9, 205, sr.; Deshawne Phillips, Cleveland Heights, 6-2, 210, sr.; Caden Clair, Mentor, 5-10, 195, sr.; Jamiyus Gaines, Lorain, 5-9, 200, jr.; Nick Rivera, Cleveland St. Ignatius, 6-1, 216, jr.

DB: Jake Braun, Upper Arlington, 5-11, 182, jr.; Tallen Hulvey, Medina, 6-2, 215, sr.; Toby Deglow, Kettering Fairmont, 5-8, 165, sr.; Marlon Reed, Hamilton, 5-10, 155, sr.; Carter Isaacs, Hamilton, 6-1, 185, sr.; Tre Meadows, Cincinnati Sycamore, 6-2, 180, sr.; Brayden Reilly, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 190, jr.; Brayden Thomas, Lakewood St. Edward, 6-0, 175, jr.; Camron Taylor, Mentor, 5-11, 170, sr.; Henry Perrymond Jr., Cleveland Heights, 5-11, 165, jr.; Xayvion Dunn, Mentor, 6-1, 170, jr.; Jaylen Ward-Effinger, Cleveland Heights, 6-0, 170, sr.; Cody Haddad, Cleveland St. Ignatius, 6-1, 180, sr.

P: Joe Marquardt, West Chester Lakota West, 6-1, 191, sr.

