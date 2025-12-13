Local National Weather Sports Traffic Watch Now
PHOTOS: Snow blankets the Tri-State ahead of extreme cold

A Winter Storm Warning was in effect for the majority of the Tri-State as snow fell Saturday afternoon and evening.

Harrison Oh Patty Getz.jpg Harrison, OhioPhoto by: Patty Getz Andrew Lusk.jpg Photo by: Andrew Lusk Beckett Ridge Nate Jones.jpg Beckett RidgePhoto by: Nate Jones Katie Marburger.jpg Photo by: Katie Marburger Anderson Twp Dee Jones.jpg Anderson TownshipPhoto by: Provided by Dee Jones Bridgetown Road Kim Loring Smith.jpg Bridgetown RoadPhoto by: Kim Loring Smith Bridgewater Falls, Butler County Jennifer Johnson Vogel.jpg Bridgewater Falls, Butler CountyPhoto by: Jennifer Johnson Vogel Florence, Ky. Rhonda M Hall.jpg Florence, Ky.Photo by: Rhonda M Hall Brittany Carter.jpg Photo by: Brittany Carter Sunman, Ind. Vickie Puckett Francis.jpg Sunman, Ind.Photo by: Vickie Puckett Francis Monfort Heights Betty Hinton.jpg Monfort HeightsPhoto by: Betty Hinton Harrison, Ohio Michele Ferrara Mueller.jpg Harrison, OhioPhoto by: Michele Ferrara Mueller Florence Ky JoAnn Sword.jpg Florence, Ky.Photo by: JoAnn Sword Hillsboro Ohio Sheri Anna Perkins Mullins.jpg Hillsboro, OhioPhoto by: Sheri Anna Perkins Mullins Manchester, Ind. Keith Ryle.jpg Manchester, Ind.Photo by: Keith Ryle PJ Rideout.jpg Photo by: PJ Rideout Milford William Deeter.jpg Milford, OhioPhoto by: William Deeter Price Hill Chris Case.jpg Price HillPhoto by: Chris Case South of Dayton, Ohio Vicki Rumford.jpg South of Dayton, OhioPhoto by: Vicki Rumford Stacie Hartmann Dick.jpg Photo by: Stacia Hartmann Dick Wilmington, Oh Bonnie Hammons.jpg Wilmington, OhioPhoto by: Bonnie Hammons

