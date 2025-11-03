Local National Weather Sports Traffic Watch Now
School levies are on the ballot. After this, big changes in Ohio.

With more than 100 school levies on Tuesday's ballot, districts are urging voters to show up for the kids.
COLUMBUS, Ohio — With more than 100 school levies on Tuesday's ballot, districts are urging voters to show up for the kids.

For 15 years, Parma voters have rejected the school district's pleas for help. If history repeats itself, there could be major changes coming to classes. But they aren’t the only ones who could face challenges.

Parma is just one of the 108 school districts across the state that have levies on the ballot, but the school says they are one of the districts that needs it the most.

"We're really trying to frame this up as an opportunity for the future, an investment in our students and allows us to strengthen and protect what we have," Parma Superintendent Dr. Scott J. Hunt said.

The levies range from current expenses to renovations to emergency requirements, which is what Parma has.

RELATED: Ohio schools urge voters to approve levies amid funding cuts, restrictions

Because the district hasn’t passed a new levy in over a decade, it is asking for about $23 million over the next ten years. Hunt explained that this year, the school is facing a loss of $5 million in state dollars and more than $1 million in federal.

Nonpartisan research group Policy Matters Ohio found that the state slashed the expected public education spending by nearly $3 billion over the next two years.

"We continue to lose money, and costs to operate the district continue to rise," Hunt said. "If we were to pass a levy, then we don't necessarily have to ask our taxpayers again to support us."

For residents, a yes vote on Issue 49 would mean paying $20 per month for a home valued at $100,000.

When Parma’s previous levies failed, the districts just put them right back on the ballot. But the stakes are higher this time around — because if they and the eight other schools with emergency levies fail, they won’t be able to try again.

Legislators changed state law starting after the November election, so districts will no longer be able to put emergency levies on the ballot or request an increase to a current levy. That legislation eliminated levy replacements on property taxes for all political subdivisions.

"End confusing tools that make it just easier for our homeowners to continue to increase and increase and increase their burden," state Rep. David Thomas (R-Ashtabula) said about the legislation.

Lawmakers say it's to provide much-needed property tax relief to homeowners and to curb an effort to abolish property taxes in the state.

RELATED: Ohio group seeking to abolish property taxes says it has collected well over 100,000 signatures

Some school districts, like Amherst Exempted Village Schools, say they understand that. Their voters will see a proposed five-year operating levy in the form of a 1.5% income tax.

"We're trying to do something kind of different and also wise, and that is trying to support and diversify our revenue in case that happens," Mike Molnar, superintendent of the district, said.

"What happens to Parma if this levy fails?" I asked Hunt.

"So if this fails, we'll regroup... We're a district that we spend about 83% our budget on human resources — people, teachers, support staff, custodians, bus drivers — and so that's typically where you look first, because that's our biggest cost," he responded.

"So, cutting people," I replied.

"Cutting people, which impacts programs, which negatively impacts our kids and our families," the superintendent responded.

What school levies are there?

CountySubdivision NameQuestion TypePurposeDescriptionMillagePercentDollar AmountLength of Levy in Years or Continuing Period of Time (cpt)Commencing Year or Effective Date
AllenShawnee Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal3.242N/A$2,200,000102026
AllenSpencerville Local School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal1.4N/AN/A52026
AshlandAshland City School DistrictTax LevyGeneral permanent improvementsRenewal1.25N/AN/A52026
AshtabulaGeneva Area City School DistrictBondConstruct, improve, furnish & equip athletic facilities, stadium & support facilitiesN/AN/AN/A$15,955,000302025
AshtabulaAshtabula Area City School DistrictBondReconstruct, repair, improve, furnish & equipN/AN/AN/A$42,000,000352025
AshtabulaBuckeye Local School DistrictTax LevyGeneral permanent improvementsRenewal1.9N/AN/A52026
AthensTrimble Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/A5January 1, 2026
BelmontUnion Local School DistrictTax LevyPermanent improvementsAdditional2N/AN/ACPT2025
BrownGeorgetown Exempted Village School DistrictTax LevyGeneral permanent improvementsRenewal1.5N/AN/A52026
ButlerLakota Local School DistrictCombinationRenovate, improve, construct school facilitiesN/A0.95N/A$506,359,50337/CPT2025
ButlerMadison Local School DistrictTax LevyAvoid an operating deficitRenewal3.96N/A$1,000,000102025
ChampaignUrbana City School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A0.75%N/A5January 1,2026
ClarkClark Shawnee Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/A5January 1, 2026
ClarkNorthwestern Local School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute5.32N/A$1,731,95062025
ClarkSpringfield City School DistrictTax LevyPermanent improvementsAdditional1.5N/AN/A52025
ClermontNew Richmond Exempted Village School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.25%N/ACPTJanuary 1,2026
ColumbianaEast Palestine School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A0.50%N/A5January 1,2026
ColumbianaLeetonia Exempted Village School DistrictTax LevyAvoid an operating deficitRenewal3.27N/A$350,80052026
ColumbianaSalem City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal3.27N/A$1,300,000102026
CrawfordCrestline Exempted Village School DistrictBondConstruct, furnish, equip & improve sitesN/AN/AN/A$12,245,000352025
CrawfordGalion City School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal7.73N/AN/A52026
CuyahogaRichmond Heights Local School DistrictTax LevyCurrent expensesAdditional7.5N/AN/ACPT2025
CuyahogaShaker Heights City School DistrictTax LevyCurrent expensesAdditional9.9N/AN/ACPT2025
CuyahogaSouth Euclid- Lyndhurst City School DistrictTax LevyCurrent operating expenses & permanent improvementsAdditional7.9N/AN/ACPT2025
CuyahogaParma City School DistrictTax LevyEmergency requirementsAdditional6.9N/A$23,131,939102025
CuyahogaGarfield Heights City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal9.63N/A$5,350,000102025
DarkeMississinawa Valley Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A0.75%N/A5January 1, 2027
DarkeGreenville City School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal5.5N/AN/A52026
DelawareOlentangy Local School DistrictBondConstruct, furnish, equip facilitiesN/AN/AN/A$235,000,000372025
DelawareDelaware City School DistrictTax LevyPermanent improvementsAdditional2.85N/AN/ACPT2025
ErieVermilion Local School DistrictBondConstruct, furnish, equip, renovate, rehab, remodel & improve school buildings & facilitiesN/AN/AN/A$47,000,000302025
ErieMargaretta Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal7.75N/AN/A52026
FairfieldWalnut Township Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal1.4N/A$250,000102026
FranklinWesterville City School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A0.75%N/ACPTJanuary 1, 2026
FultonPike-Delta-York Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.25%N/ACPTJanuary 1, 2027
GeaugaWest Geauga Local School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute4.82N/A$6,050,000CPT2025
GreeneBeavercreek City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal6.8N/A$18,517,60052026
HamiltonOak Hills Local School DistrictBondConstruct, improve, renovate, equip, furnish facilitiesN/AN/AN/A$68,500,000372025
HamiltonDeer Park Community City School DistrictTax LevyCurrent expensesAdditional6.9N/AN/ACPT2025
HamiltonMt. Healthy City School DistrictTax LevyCurrent expensesAdditional3N/AN/ACPT2025
HamiltonCincinnati City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal5.05N/A$48,000,000102026
HancockLiberty - Benton Local School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute4.74N/A$1,424,600CPT2025
HardinRidgemont Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A0.75%N/A5January 1, 2026
HenryPatrick Henry Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal2.38N/A$746,76552026
HuronMonroe Local School DistrictTax LevyAdd to, renovate, remodel, furnish & equip buildingsRenewal1.8N/AN/A52026
JeffersonToronto City School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal5N/AN/A52025
JeffersonIndian Creek Local School DistrictTax LevyCurrent operating expensesRenewal7.9N/AN/ACPT2026
LakeWickliffe City School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/ACPTJanuary 1, 2026
LickingSouthwest Licking Local School DistrictBondConstruct, renovate, repair, expand, improve, furnish & equip school facilitiesN/AN/AN/A$95,335,000352025
LorainAmherst Exempted Village School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.50%N/A5January 1, 2026
LorainLorain City School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal23.85N/AN/ACPT2026
LorainElyria City School DistrictTax LevyEmergency requirementsAdditional4.9N/A$6,381,390102025
LorainLorain City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal3.22N/A$3,126,190102026
LorainOberlin City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal2.72N/A$940,000102026
LorainOberlin City School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal2N/AN/A52026
MadisonJonathan Alder Local School DistrictBondRenovate, repair, expand, improve, furnish, equip & construct additionsN/AN/AN/A$70,625,000372025
MadisonJefferson Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A1.00%N/A72027
MahoningAustintown Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal4.9N/AN/A52026
MahoningAustintown Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal7.3N/AN/A52026
MahoningBoardman Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal5.9N/AN/ACPT2026
MahoningBoardman Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal6N/AN/A52026
MeigsEastern Local School DistrictCombinationConstruct, renovate, improve, enlarge facilitiesAdditional3.9N/A$9,400,00037/CPT2025
MeigsMeigs Local School DistrictTax LevyGeneral improvementsAdditional1.5N/AN/A52025
MercerCelina City School DistrictTax LevyAvoid an operating deficitRenewal7.3N/A$4,903,01352026
MiamiTroy City School DistrictTax LevyOperation of Troy-Hayner Cultural CenterRenewal0.85N/AN/A52026
MiamiMilton-Union Exempted School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal3.9N/AN/A52026
MontgomeryJefferson Township Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesN/AN/A1.00%N/A3January 1,2026
MontgomeryNew Lebanon Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A0.50%N/A5January 1, 2027
MorrowCardington-Lincoln Local School DistrictTax LevyPermanent improvementsAdditional2.1N/AN/A52025
OttawaGenoa Local School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute4.3N/A$1,230,395CPT2025
OttawaPut-in-Bay Local School DistrictTax LevyRecreational purposesRenewal0.5N/AN/A52025
PauldingWayne Trace Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A0.75%N/A5January 1, 2027
PauldingPaulding Exempted Village School DistrictIncome TaxPermanent improvementsAdditionalN/A0.75%N/ACPTJanuary 1,2026
PauldingAntwerp Local School DistrictTax LevyConstruct, renovate, rehabilitate, remodel, furnish & equip buildings & facilitiesRenewal2.9N/AN/A52026
PickawayLogan Elm Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A1.00%N/A5January 1, 2026
PortageStreetsboro City School DistrictTax LevyCurrent expensesAdditional5N/AN/ACPT2025
PortageWindham Exempted Village School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal1.5N/AN/A52026
PreblePreble Shawnee Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A0.75%N/A5January 1,2027
PrebleTwin Valley Community Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal9N/AN/A52026
PrebleTwin Valley Community Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal1.41N/A$255,09252026
PrebleCollege Corner Local School DistrictTax LevyImprove, renovate & add on to school facilitiesRenewal6.5N/AN/A52026
PutnamPandora - Gilboa Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A1.00%N/A10January 1, 2027
PutnamOttawa-Glandorf Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal1.3N/A$451,86352026
RichlandMadison Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.50%N/A5January 1,2026
RossChillicothe City School DistrictTax LevyEmergency requirementsAdditional5.1N/A$2,470,00052025
SenecaTiffin City School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A0.75%N/A6January 1, 2025
SenecaNorth Riegel Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A0.75%N/A5January 1, 2027
ShelbyAnna Local School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal1.5N/AN/A52026
StarkCanton Local School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal10.8N/AN/A52026
StarkMassillon City School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal2.9N/A$2,000,00052026
StarkJackson Local School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute3.9N/A$9,290,700102026
StarkLouisville City School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute4N/A$2,562,000CPT2025
StarkFairless Local School DistrictTax LevyNecessary requirementsSubstitute3.6N/A$1,883,460102025
StarkSandy Valley Local School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal2N/AN/A52026
SummitTallmadge City School DistrictTax LevyCurrent expensesAdditional5.7N/AN/ACPT2025
SummitCuyahoga Falls City School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal9.97N/AN/ACPT2026
SummitTallmadge City School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal7.5N/AN/ACPT2026
SummitSpringfield Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal2.57N/A$1,500,00052026
SummitSpringfield Local School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal1.8N/AN/A52026
TrumbullChampion Local School DistrictTax LevyAdd to, renovate, remodel, rehabilitate, furnish & equipRenewal1.5N/AN/A52026
TrumbullNewton Falls Exempted Village School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal3.3N/A$585,011102026
TrumbullBristol Local School DistrictTax LevyGeneral permanent improvementsRenewal2.5N/AN/A52026
TuscarawasNew Philadelphia City School DistrictCombinationConstruct new elementary school & a new middle school; general improvementsN/A6.2N/A$72,000,00037/CPT2025
TuscarawasNewcomerstown Exempted Village School DistrictTax LevyCurrent expensesRenewal9.2N/AN/A52026
Van WertVantage Career Joint Vocational School DistrictTax LevyPermanent improvementsRenewal0.7N/AN/ACPT2026
WarrenSpringboro Community School DistrictBondConstruct, improve, renovate & add facilitiesN/AN/AN/A$115,000,000372025
WarrenFranklin City School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/ACPTJanuary 1,2026
WarrenKings Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/ACPTJanuary 1,2026
WarrenCarlisle Local School DistrictMiscellaneousRepeal income taxN/AN/AN/AN/AN/AN/A
WarrenLittle Miami Local School DistrictTax LevyAvoid an operating deficitRenewal5.72N/A$10,638,79552026
WayneRittman Exempted Village School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal5.9N/A$950,000102026
WayneGreen Local School DistrictTax LevyEmergency requirementsRenewal2.1N/A$500,00092025
WilliamsEdon Northwest Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/A5January 1, 2026
WilliamsNorth Central Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesAdditionalN/A1.00%N/A5January 1, 2026
WoodEastwood Local School DistrictIncome TaxCurrent expensesRenewalN/A1.00%N/A5January 1,2027
WoodPerrysburg Exempted Village School DistrictTax LevyEmergency requirementsAdditional7.83N/A$11,000,00052025

