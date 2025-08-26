Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Plan your perfect beach escape with St. Pete-Clearwater

Celebrate National Beach Day with exclusive travel deals from Visit St. Pete-Clearwater and Allegiant Airlines. Book Aug. 28–31 for discounted flights and hotel rates.
Don’t let summer slip away just yet! In celebration of National Beach Day on August 30th, Visit St. Pete-Clearwater and Allegiant Airlines are offering exclusive deals on flights and hotels. From Aug. 28–31, travelers can book discounted fares to St. Pete-Clearwater International Airport and enjoy savings at select local hotels. With 35 miles of beaches, award-winning dining, and vibrant arts, it’s the perfect way to extend your summer. Learn more and book your beach getaway at nationalbeachday.us.

